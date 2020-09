Vicente Luis Mora: «Intento abrir los horizontes del lector en lugar de cerrarlos»

Redo Hauptshammer nos va a contar su historia. La historia de este hombre que llega a su nuevo hogar, un pueblo llamado Szonden en la Prusia de principio de siglo XIX. El hallazgo imprevisto de un «tesoro maldito» en el subsuelo de la finca en la que pretende cultivar remolacha, desata la trama de esta novela-mundo de tan solo 180 páginas. Un espacio en el que Vicente Luis Mora consigue crear un ecosistema social completo, a través del oficio del artesano escritor que controla qué teclas tocar, qué palabras fijar sobre el texto, para llevar al lector donde desea.

-¿Dónde quiere llevar al lector?

-Lo que quiero es sacarlo de su entorno, sacarlo de sus casillas, desterrarlo de su lugar habitual para llevarlo a otro espacio, a un territorio y a un tipo de novela en la que espero que no haya estado antes y explorar ahí los límites de lo que él entiende por novela y por identidad.

-¿El escritor escribe una novela con un mensaje encriptado?

-No. Esta no es una novela con enigma. Hay secretos que el personaje tarda mucho tiempo en revelar, pero no es una novela en clave. Hay cosas que costará mucho desvelar a menos que yo las aclarase. Dejo algunos cabos abiertos y algunas capas de significación abiertas y en ellas los filósofos verán algunas cosas, los teóricos de la literatura otras, los historiadores verán algunas pistas que pueden llevar a ciertas conclusiones, pero no hay un lector ideal para esta novela.

-En las presentaciones y entrevistas el autor acaba haciendo una especie de comentario de texto sobre su propia novela, como si escribirla no hubiera sido suficiente. ¿Qué le parece?

-Intento no hacerlo. Intento abrir los horizontes de lectura en lugar de cerrarlos. Yo preferiría no hablar del libro, preferiría que el libro saliera, no hacer presentaciones ni entrevistas, que pasaran algunos meses y después de haber leído las opiniones y reseñas entrar en un diálogo sobre el libro. Por desgracia el mundo del libro no funciona así, si no se defiende la novela al salir corre el riesgo de pasar desapercibida y yo no soy nadie para cambiarlo, pero también considero que en las entrevistas se pueden lanzar ideas sobre el libro que pueden animar a la lectura.

-El amor es el tema que vence en el libro.

-En buena parte sí, para Redo el amor es el eje de su movimiento, cambia de país y de ciudad y de trabajo y tiene que disfrazarse de otra persona incluso por amor, pero no salen las cosas como quiere. Centroeuropa es una historia de amor de la cual el lector ha desvelar la parte más importante.

-En un momento determinado parece que el autor, a través de los personajes va a llamar a la revolución, pero luego esa indignación se queda en nada.

-El protagonista lo que quiere es que le dejen tranquilo. Es un agricultor que solo quiere cultivar su tierra y salir adelante, y se encuentra de frente con el sistema.

-Esta novela es un mecanismo perfectamente ensamblado. ¿Es su aportación como crítico literario?

-No interviene ahí tanto la parte de crítico como la parte de artesano. Los escritores tenemos que conocer los elementos de nuestro oficio. El que no haya una carrera universitaria específica no quiere decir que la literatura no tenga una metodología, unos rudimentos y una historia y todo eso creo que lo debe conocer. Un novelista se hace las mismas preguntas que Redo, pero la diferencia entre Redo y yo es que yo sabía perfectamente antes de escribir dónde iba a ir cada cosa, calculado al milímetro antes de la escritura.

-«No me debo a la verdad, no soy periodista», dice Redo en la obra.

-Hay una tendencia en la literatura actual a escribir basándose en los hechos reales, partiendo de la experiencia del yo, bajo una mirada de la persona y esta novela va en una dirección absolutamente contraria. Yo defiendo y esta novela defiende la libertad absoluta de la creación, el poder de la imaginación y la fantasía, que puede llevarte a un entendimiento de la verdad más hondo del que a veces pueden dar estas narrativas apegadas supuestamente a lo real, cuando lo real es una cosa mucho más compleja de lo que aparece a primera vista.