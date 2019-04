'Vengadores: Endgame': los superhéroes te piden que no hagas 'spoilers'

Marvel lanza una campaña en redes sociales para evitar los 'spoilers' sobre el último capítulo de la saga de 'Los Vengadores', 'Vengadores: Endgame', que cierra un ciclo con un gran espectáculo de acción y emoción en el que estos superhéroes intentan arreglar la destrucción de la mitad del Universo provocada por Thanos en la anterior entrega.

Las cuentas oficiales del estudio cinematográfico lanzaron el pasado 16 de abril el 'hashtag' #DontSpoilTheEndgame (no hagas 'spoilers' de Endgame), que sumó hasta el 24 de abril un total de 850.000 tuits según la herramienta Digimind, con el fin de evitar que los espectadores difundiesen detalles sobre el largometraje.

Este jueves, Marvel publicó en Twitter un vídeo en el que los principales actores de la película advierten a aquellos que ya la habían visto de que no revelasen información sobre ella con el mensaje "Don't do it" (no lo hagas).

Marvel lanzó la campaña publicando una carta de los directores de la película, los hermanos Russo. "A los mejores fans del mundo. Esto ha sido todo. Este es el final. El final de una narrativa sin precedentes que se ha extendido a lo largo de 11 años y 11 franquicias", dicen en el escrito. "Cuando veáis Endgame en las próximas semanas, por favor, no hagáis 'spoilers' a los demás, de la misma forma que no os gustaría que os los hicieran a vosotros". La carta termina con la siguiente frase: "Recordad, Thanos todavía exige vuestro silencio".

Los hermanos Russo son directores de las otras tres películas de la franquicia: 'Capitán América: Soldado de Invierno', 'Capitán América: Civil War' y 'Vengadores: Infinity War'. En el caso de esta última, los 'spoilers' fueron verdadero problema, dado que el final de la misma se convirtió en un meme que dio pistas a aquellos que todavía no habían visto el largometraje.

Cada vez se toman más precauciones para evitar que se revelen los contenidos de las películas y las series. Es habitual que en los preestrenos se requisen los teléfonos móviles de los espectadores, y 'Endgame' no ha sido una excepción, como ha confirmado el director cinematográfico Álex de la Iglesia en su cuenta de Twitter. "Es muy FORT", dice. "Me han dado una bolsa de plástico precintada para que metamos el móvil y no 'espoileemos' el final".

Es muy FORT. Me han dado una bolsa de plástico precintada para que metamos el móvil y no espoileeemos el final. pic.twitter.com/jdofAu0RYw — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) 23 de abril de 2019

Protagonizada por Chris Evans, Robert Downey Jr, Brie Larson, Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, entre otros, la película ha sido concebida como un homenaje global a los casi sesenta años de historia de estos personajes.