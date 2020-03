Ucopoética crece con otro nuevo volumen de ganadores del certamen

Bajo el título Temblor (Bandaparte), se han editado los versos de la ganadora y los finalistas de la edición de Ucopoética del pasado año, un proyecto que comenzó hace ocho de una manera modesta en la Universidad de Córdoba (UCO) y en todo este tiempo, especialmente en las últimas ediciones, ha cosechado mucho éxito por parte de los alumnos que han ido pasando por este certamen, que son «la savia y la razón de ser de este concurso, que desde el año pasado ha tenido un gran impulso, pasando a convertirse en todo un laboratorio de poesía», señaló Javier Fernández, coordinador del proyecto literario, que ha presentado este volumen junto al rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, y el vicerrector de Coordinación, Cultura y Comunicación, Luis Medina.

Los versos de Natalia Velasco Urquiza, ganadora de la edición del pasado año, se unen en Temblor a los de Javier Aranda Segado, Elena Galea, Carmen Pérez Cuello y Javier Puerma Bonilla, finalistas del concurso, que se ha convertido en un «referente a nivel nacional», sobre todo si se tiene en cuenta que los últimos premios Hiperión han salido de este concurso, igual que algunos de estos alumnos han conseguido el Gloria Fuertes o han sido finalistas de Premio Adonais o el Ópera prima de la Crítica Andaluza, según explicó Fernández.

«Esto habla de la oportunidad que ha supuesto este impulso que dio la Universidad a la poesía joven y, por otra parte, para el trabajo de los jóvenes poetas andaluces que están brillando a nivel nacional», prosiguió el coordinador del proyecto

El certamen está dirigido a todos los alumnos de las universidades andaluzas, que tienen que presentar una selección de setenta versos. Un jurado integrado por editores y personalidades de la poesía evalúa los poemas, escogiendo cinco finalistas, que participan en un seminario de creación, del que sale un ganador, que finalmente lee su obra en el festival Cosmopoética. El trabajo de todos los finalistas se integra en un libro que publica Bandaparte.

Según Fernández, para los alumnos el premio no es ganar el certamen, sino participar en él por todo lo que supone de experiencia para ellos, así como para la creación de una red de jóvenes poetas. Añadió que esta semana se va a lanzar la convocatoria de un taller de poesía on line, que durará tres meses, es gratuito y esté dirigido a toda la ciudadanía. «Estamos muy orgullosos de que Ucopoética esté tomando la relevancia y dimensión que está alcanzando en un contexto como el de Córdoba, tan ligado históricamente a la poesía», dijo Medina, que explicó: «En una sociedad en la que todo es síntesis y pocos caracteres, quizá la poesía esté de enhorabuena porque nuestros jóvenes encuentran una forma de expresión y de síntesis de sus sentimientos en los versos». Por último, el rector señaló que tanto la premiada como los finalistas son los que han hecho posible este libro y la continuidad de Ucopoética. «Desde la UCO estamos convencidos de que tenemos que generar conocimiento y transmitirlo, pero también debemos ser un lugar de creación de cultura, y no limitarnos a ser importadores y consumidores de cultura», concluyó Gómez Villamandos.