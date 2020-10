Tres horas para ver mañana la exposición de Nieves Mingueza

Con motivo de su visita a Córdoba, la artista Nieves Mingueza mostrará en una instalación efímera su último trabajo La Sala de Espera. Se trata de un proyecto artístico con narrativa visual formado por catorce foto-collages analógicos. Los interesados solo dispondrán de tres horas para visitar esta exposición, que tendrá lugar mañana sábado, 10 de octubre, de 12.00 a 15.00 horas, en el número 4 de la calle Pompeyos.

La Sala de Espera se inspira, explica la artista, "en el recuerdo de un momento difícil que mi madre padeció en el pasado, cuando sus tres hijas paulatinamente abandonamos la casa familiar para convertirnos en seres adultos y ella empezó a experimentar el llamado ‘síndrome del nido vacío’. Esta nueva situación desencadenó en mi madre una importante depresión".

"Un día me encontraba inmersa en mis pensamientos -continúa Nieves Mingueza-, y conecté esa imagen de mi madre triste en la cocina de nuestra casa familiar de Córdoba con las mujeres que me iba encontrando en mi actual entorno en diferentes escenarios de Londres –un bus, una tienda, la consulta del médico, un pub, el cine–. Me pregunté si quizás esas mujeres anónimas podrían estar atravesando, como mi madre antaño, algún tipo de dificultad".

Salud mental de la mujer

Así fue como esta artista comenzó a crear collages que documentan posibles complicaciones emocionales que afectan a la salud mental de una mujer. Hasta ahora hay catorce collages en los que la artista está reflejando "diferentes estados emocionales, tales como: trauma infantil, abuso de alcohol, problemas de pareja, comportamiento bipolar, pensamientos obsesivos, ansiedad por sentirse obligada a alcanzar ciertas metas/objetivos, anulación de personalidad motivada en parejas tóxicas, depresión, gentrificación, dificultades para dormir y/o pesadillas, infidelidad, soledad, estrés urbano y la ansiedad que experimentan las mujeres cuando no consiguen quedarse embarazadas", relata Nieves Mingueza.

Próximamente, este proyecto viajará y se podrá ver en diferentes exposiciones a nivel internacional: InCadaqués Internacional Foto Festival, Cadaqués, España (15-25 octubre), Gastspiel 2020, Furth, Alemania (17-18 octubre) y Purdue University Gallery, West Lafayete, IN, USA (19 octubre al 9 Noviembre).

Nieves Mingueza es una artista y fotógrafa española nacida en Valencia y criada en Córdoba. Actualmente, vive y trabaja en Londres dónde se encuentra estudiando un Máster de Fotografía en la Universidad de Arte de Londres -UAL-. Su trabajo principalmente explora nuevas y experimentales formas de narrativa en fotografía documental.

Así mismo, la artista está interesada en problemas actuales que tienen eco en nuestra sociedad contemporánea, tales como memoria, conflictos humanos y salud mental. Conocida por su práctica narrativa y visual, ella manipula, agrega y reinterpreta imágenes, y como consecuencia de este proceso, otorga un nuevo significado visual respecto a las piezas originarias, generando curiosidad y deseo de contemplar. El trabajo de Mingueza se ha mostrado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales, entre ellas PhotoEspaña (Madrid, España), Les rencontres de la photography (Arles, Francia), Tate Modern, Tate Britain, Saatchi Gallery, The Royal Academy of Art- RA (Londres, UK), Retina Scottish International Photography Festival (Edimburgo, UK) y Fondazione Giorgio Cini (Venecia, Italia).

Mantiene también una estrecha colaboración artística con sellos discográficos, así como revistas y editoriales, como Lenscratch, Blind, Metal magazine, Der Greif, lamono, All About Photo, Analog Magazine, Yogurt Magazine, Low Light Magazine, WITTY KIWI, Sarmad Magazine, YET Magazine, VogueIT y LensCulture.

En julio del 2019, la editorial francesa IIKKI books publicó su primer libro monográfico. Se trata de un proyecto visual y musical en donde se establece un diálogo entre imagenes y sonidos.

Sobre ella, Metal Magazine ha señalado que "la condición humana, la memoria, la salud mental o la intangible frontera que separa la ilusión de la experiencia son los temas centrales que obsesionan la obra de Nieves Mingueza. Sus fotografías y collages, que nacen de la sinergia entre distintas disciplinas artísticas como la poesía, la música o el cine, demuestran que una imagen no solo se observa, también se lee, escucha e interpreta".