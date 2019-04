El Teatro Góngora acoge hoy el estreno de Intocables, un canto a la esperanza

El Teatro Góngora acogerá esta tarde (20.30 horas) el estreno absoluto en España de Intocables, la versión española de una de las películas más taquilleras del cine francés, Intouchable, que además está basada en una historia real.

Felipe (Roberto Álvarez) es un rico aristócrata que se queda tetrapléjico después de un accidente de parapente. Tiene todo lo material que se puede imaginar, pero vive enfadado con el mundo, falto de cariño y aislado en su burbuja. Dris (Jimmy Roca) es un joven de origen argelino y marginal que acaba de salir de la cárcel y acepta cuidar de Felipe para conseguir un salario. Ambos representan dos personajes «intocables», cada uno a su manera, que se cruzarán en un momento dado, cuando Dris es contratado para ejercer como cuidador de Felipe, que dará lugar, tras romper un montón de barreras construidas a base de prejuicios, a una amistad «tan improbable como definitiva», según la directora de la obra, Garbi Losada. Todo un canto a la esperanza, sembrada de humor, que, según Losada, la cautivó por la humanidad y el mensaje de bondad que desprende.

AdosTeatroa y Pentación Espectáculos han elegido Córdoba o Córdoba les ha elegido a ellos para levantar por primera vez el telón de una apuesta arriesgada, según su productor, José Antonio Vitoria, por lo elevado que dejó el filme el listón. David Luque, concejal de Cultura del Ayuntamiento, agradeció a la compañía su decisión de iniciar la gira de Intocables en Córdoba, lo que da un cariz especial a la representación de esta noche por ser la primera vez que se enfrentan al público. Pese a todo, los actores se mostraron ayer confiados en que la obra «tocará» la fibra del público.

Roberto Álvarez, un peso pesado del teatro en España, explicó ayer el desafío que ha supuesto encarnar a un personaje tetrapléjico que solo tiene su cara y los movimientos de cabeza para transmitir toda la carga dramática sobre el escenario. «Me preocupaba qué pasaría si me picaba la nariz», bromeó, «pero lo cierto es que las dificultades que plantea el personaje me ayudan a crecerme, solo tengo que concentrarme en mi cara para mostrar todo un enjambre de emociones, los demás tienen que pensar si entran o salen, yo no, y eso es lo que hago».

Jimmy Roca, conocido por su papel de cura en la serie Cuéntame, explicó que sintió una «atracción energética» en el cásting y que ha construido el personaje a partir de Abdel Yasmin Sellou, el joven que conoció a Philippe Pozzo di Borgo en la realidad, a pesar de que la obra es una adaptación de la película francesa, para lo que fue necesario adquirir los derechos de autor.

En el teatro, el resto de personajes se condensan en dos. Begopa Maestre resume en una persona el papel de asistente y ama de llaves del aristócrata que, según la actriz, experimenta junto a ambos protagonistas una evolución en el personaje que la hará más libre y vital.

Por su parte, Iker Lastra encarna a dos personajes, el enfermero por un lado y el abogado-galerista por otro. Lastra destacó la intensidad emocional de la obra, que ha sido preestrenada en el País Vasco, y que busca conectar y hacer partícipe de la historia a cada uno de los espectadores que acuden al teatro.