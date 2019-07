El sonido legendario del hard rock de la banda Saxon se estrena en Córdoba

En su primer concierto en Córdoba, Saxon, la banda británica de hard rock y pionera del heavy metal, actuará en la 39ª edición del Festival de la Guitarra para presentar Thunderbolt, el disco que hace el número 22 de su discografía. Tras 40 años pisando escenarios de todo el mundo sin defraudar a sus seguidores ni bajar la intensidad de su propuesta musical, Saxon ofrece hoy en el Teatro de la Axerquía, a las 22.30 horas, un espectáculo a la altura de la ocasión. Será su segundo y último concierto en España, después de haber actuado el día anterior en el Rock Fest de Barcelona.

Más de 15 millones de discos vendidos avalan la trayectoria del grupo, que se formó en 1976 en la ciudad de Bransley (Reino Unido) al unirse dos bandas locales, Son of a Bitch y Coast. En la actualidad, y tras numerosos cambios en la formación, Saxon sigue liderado por la voz de Biff Byford y la guitarra de Paul Quinn. Completan el quinteto Doug Scarratt (guitarra), Nigel Glocker (batería) y Nibbs Carter (bajo).

Gracias a su trabajo constante y por representar el heavy metal clásico durante décadas, la banda es una de las más queridas y respetadas de la historia del género. Su repertorio está lleno de himnos que forman parte de la historia del heavy como Princess of the night, Motorcycle man o Denim and Leather, canción que da título al disco del mismo nombre. Los incombustibles Saxon vuelve ahora a los escenarios con este vigésimo segundo disco de estudio, Thunderbolt, que ha sido recibido por la crítica como «un trabajo de heavy metal sólido, once intensos temas llenos de melodías asombrosas gracias al inmenso trabajo de las guitarras de Gocker y Scarrat. Sin olvidar nunca las capacidades vocales de Byford, que suenan más astutas y poderosas que nunca después de cuatro décadas detrás del micrófono. Thunderbolt no decepciona». El disco está dedicado a la memoria del fallecido Lemmy Kimister, bajista, vocalista y líder de Motorhead.

Por su parte, los conciertos de rasgueos clásicos comienzan hoy con la guitarra del virtuoso escocés David Russell en el escenario del Teatro Góngora, a las 20.30 horas. El programa que ofrece incluye Introducción y polonesa, de Napoleón Coste; dos preludios corales para órgano, con transcripción del propio Russell, de Johann Sebastian Bach; Danza triste y Danza andaluza, de Enrique Granados; Caazapá, Sueño en la Floresta, Vals Primavera y Vals en Sol, de Agustín Barrios; Suite 7 de G.F. Handel, transcrita también por el intérprete; el estreno de Phillis´ Portrait, de Sergio Assad y, para terminar, otras dos obras de Agustín Barrios: Julia Florida y Danza paraguaya.

Russell regresa un año más al Festival de la Guitarra como concertista y también como profesor de uno de los cursos.

Al programa de actuaciones para hoy se suma el de Baris Yavuz (flamenco) en el café Málaga, a las 23.00 horas, dentro de la actividad paralela del festival La séptima cuerda.