Estos son los nuevos residentes de la Fundación Gala

Los diez nuevos residentes de la Fundación Gala para Jóvenes Creadores han sido los protagonistas del acto de inauguración del nuevo curso, con un acto de presentación en el que han jugado al despiste, pues, mientras un vídeo iba recogiendo las intervenciones de cada uno de ellos, otra compañera o compañero daba el paso adelante en el escenario de la capilla del antiguo Convento del Corpus Christi que hoy es salón de actos de la fundación. Con ello lanzaban un mensaje de cooperación interna: unos y otros se identifican, cruzarán sus cualidades y proyectos, y buscarán cauces comunes dentro de la realidad inequívoca de que cada artista debe desarrollar sus propios objetivos.

Son, en cierto modo, la segunda 'generación covid' que pasa por la Fundación. La primera, la número 18, empezó el curso con normalidad y llegó a su desenlace en pleno confinamiento. El próximo día 24 expondrán sus creaciones. La segunda, por el contrario, empieza su actividad en plena incertidumbre de la segunda ola del coronavirus, con la esperanza de xdarle fin en un ambiente que no sea de pandemia. Uno de los chicos, no asistió al acto, pues está aislado mientras lleguen los resultados de las pruebas, al haber estado en contacto con una persona que ha dado positivo en covid-19.

Los nuevos residentes proceden de Córdoba, Andalucía, España, Alemania y Marruecos, y todo ellos hablan el español, pues el dominio del castellano es requisito para que así puedan entre ellos compartir plenamente sus procesos de desarrollo personal y creativo. Estos son sus perfiles.

Ana de Lara

Córdoba (Córdoba), 1997. Esta joven pintora cordobesa es graduada en el Máster en Arte, Idea y Producción de la Universidad de Sevilla (2020) y en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla (2019). Completó sus estudios con la beca Erasmus, cursando pintura y diseño en la Academia de Bellas Artes de Łódź (Polonia, 2018). Ya tiene cierta trayectoria, pues ha expuesto Corazón en la Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla, 2020), Abstrahêre en Espacio Laraña (Sevilla, 2020), Concepto y Sentimiento en Galería Espacio Cero (Huelva, 2020), 72HORAS en Galería Zunino (Sevilla, 2019), Nie rozumiem. Do you? en Galeria Strefa (Łódź, 2018). Ha recibido Mención de Honor en la residencia artística del Curso Superior de Paisaje de Priego de Córdoba (2019). Su obra forma parte actualmente de colecciones privadas, así como de la colección la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y en Akademia Sztuk Pięknych, Łódź (Polonia).

Aborda su obra desde un lenguaje pictórico que sigue más un canon que la realidad. Siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poética, sus imágenes son un remanso de paz. En su proyecto Caminante parte de fotografías de entornos y viajes, dando importancia al proceso, para crear ambientes y paisajes que sólo se den en su imaginario.

Daniel Lamadrid

Daniel nació en 1993 en la ciudad de Santander, pero su trayectoria vital y poética se desarrolla en Cabezón de la Sal (Cantabria). En 2014 decide, junto a varios compañeros de facultad, poner en marcha la revista de creación literaria Atrox Ille. Ha recibido el Premio José Hierro de Poesía Joven en 2017 gracias al poemario titulado La infinitud de lo ínfimo. En diciembre de 2019 ve la luz su primera publicación La lluvia no se olvida, escrito durante su estancia en los Países Bajos.

Dentro de la Fundación llevará a cabo un proyecto de carácter generacional mediante el cual pretende reflejar el sentir de unos jóvenes que, contando con más recursos que sus predecesores,parecían destinados al éxito profesional y personal y que, en su lugar, han terminado por darse de bruces contra la falta de oportunidades, la precariedad laboral, la incapacidad económica para emanciparse y la ansiedad, tanto colectiva como individual. Su intención es la de abordar temas universales como las relaciones afectivas, el paso del tiempo o la conexión emocional con el entorno urbano y la naturaleza, a través de una voz actual, accesible y cercana, con el propósito de acercar la poesía a quienes la perciben añeja, compleja y lejana.

Luis de Pedro

San Roque (Cádiz), 1991. Graduado en Derecho y Relaciones Internacionales, cursó además siete años de piano en el Conservatorio Muñoz Molleda de la Línea de la Concepción. Ha sido colaborador de Canino, magazine cultural online, y participado en talleres de narrativa impartidos por voces autorizadas de la literatura contemporánea como Juan Gómez Bárcena, Lara Moreno, Eloy Tizón y Valeria Correa Fiz. Fascinado por la literatura desde que tiene uso de razón, como creador está interesado en explorar la manera en que la ficción puede utilizarse como herramienta para dialogar con la identidad, tanto individual como colectiva.

Durante su estancia en la Fundación escribe su primera colección de relatos, donde busca retratar de manera imparcial el impacto que ejercen la tecnología y los nuevos instrumentos de interacción social sobre las relaciones interpersonales y la autopercepción del ser humano, todo ello desde una perspectiva íntima y cotidiana.

Juan de Beatriz

Nacido en Lorca, Murcia, en 1994, es graduado en Filología Hispánica (UMU) con Máster en Estudios Literarios y Teatrales (UGR). Premio XLIV Certamen literario María Agustina (2018) y I Premio Internacional de Investigación literaria (2019). Ha participado como ponente en congresos sobre literatura y filosofía: LV Congreso de jóvenes filósofos (2018) y II Encuentro del lenguaje (2019). Sus textos aparecen en Ocultalit, El coloquio de los perros y Drugstore.

Durante su estancia en la Fundación Antonio Gala escribirá un poemario. Dada su temática, se tratará de un proyecto de tecnopoesía (así lo llama para aclararse) que explore las derivas del mundo-Red: capitalismo afectivo, tecnotristeza, melancolía millennial, sacralización web, etc.

Julia Unzueta Martínez

Bilbao (País Vasco), 1995. Titulada con un Master de Investigación en Artes Plásticas de la Université Bordeaux Montaigne (2018). Miembro del colectivo artístico Frictions de 2013 a 2018. Ha participado como artista y en la organización de varias exposiciones: Le numérique-un langage organique en la galería de arte Espace 29 en Burdeos (2016), Nom en devenir en la sala de exposición Alban Denuit, en Burdeos (2017) y Les objets de la recherche en art (con la participación del artista Pascal Lièvre) en el Auditorio y en la Maison des étudiants, Université Bordeaux Montaigne, Burdeos (2017). Ha obtenido una beca en producción de obra gráfica AlfaraStudio, Salamanca (2019), y participación al primer proyecto Stolpersteine de Günter Demnig en Burdeos (2017).

Su obra interroga el paso del tiempo, más concretamente la identidad de las cosas a través de éste. Haciendo uso de la pintura, la artista explorará la figura del olivo y la facultad expresiva del árbol.

Antonio García

La Herradura (Granada). Compositor y productor musical nacido en la silenciosa bahía de La Herradura. Formación clásica en composición y piano (Granada y Helsinki) y en producción y mezcla musical por su mentor Oriol Prieto "Soma" (productor de música urbana)

Sus inquietudes creativas lo llevan a explorar distintos caminos: colabora con artistas visuales y plásticos, bailarines y directores de cine. Debido a la fascinación por conectar con el entorno que le rodea y entrelazarse social y artísticamente, ha realizado proyectos como #artpostcard2020. Esta idea forma parte del movimiento artístico Mail Art contextualizado en el siglo XXI, teniendo como plataforma principal Instagram, y surge a raíz de una colaboración fortuita con la artista Cristina Muñoz del Águila.

Entre sus influencias se encuentran contradicciones como música ambiental, C. Tangana, música de cine, lo-fi, música clásica contemporánea, James Blake o pop experimental. Sus trabajos más personales le llevan por un camino contemplativo, íntimo y vulnerable, entendiéndose como un acto de rebelión pacífica hacia la sobreestimulación y sobreinformación a la que la sociedad occidental está expuesta.

María López Quiroga

Lugo (Galicia), 1992. Graduada en Neurociencia por la Universidad de Edimburgo y en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, escribe desde niña. Una quimera de artista-científica, que con los mismos recursos crea y analiza. En 2015 con la colaboración del artista Chris Lloyd y una Beca de Innovación de la Universidad de Edimburgo presentó en Oviedo su primera exhibición de grabados: Atlas de la geografía cognitiva. Ha trabajado como escritora, editora y divulgadora científica en Escocia y Suecia. Prendada de la inexorable conexión entre ciencia y arte, trata de descifrar el mundo a través de la palabra.

Durante su residencia en la Fundación Antonio Gala escribirá su primera novela sobre el tejido de la memoria y los recuerdos en la construcción de identidad. Indagará en el proceso de desmemoria y despersonalización explorando el papel del olvido en la experiencia humana. ¿Somos tan solo aquello que recordamos? ¿Dejamos de ser al perder nuestras memorias? ¿Es el olvido una suerte de muerte en vida?

Hanan Hahour

Taza, (Marruecos), 1991. Graduada en Lenguas Modernas y sus Literaturas por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en literatura y lingüística alemana y francesa. Realizó incursiones en la traducción rifeño-español-rifeño con poemas de Gustavo Adolfo Bécquer además del poeta rifeño Karim Kannouf (Alemania) y el dramaturgo Said Abarnous (Alhucemas), de quien tradujo la obra ¡Chiiiis, que vienen! al español.

En la Fundación escribe una novela fantástica que pretende rescatar de la memoria las historias y personajes de la tradición oral rifeña para tender puentes entre la cultura occidental y norteafricana como dos partes que conforman su identidad. También quiere explorar la mitología amazigh (bereber/norteafricana) a través de sus personajes

Andrés Aparicio

Villarrasa (Huelva), 1989. Graduado en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla (2020) concediéndosele en su último curso la beca Erasmus en la Accademia di Belle Arti di Palermo (Italia). Anteriormente se gradúa en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Sevilla (2017) y realiza estudios en Diseño de Mobiliario en la Escuela de Artes de Sevilla.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas entre las que destacan: Plantas de Interior, 2020 en Facba (Granada), 72horas, en Galería Zunino, 2019 (Sevilla) Perro solo pintas, 2019 en Estudio La peluquería de Miguel (Sevilla), Certamen Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera, 2019, Cultura Express, 2019 en Estudio96 (Sevilla) Globo Cisne Fantasma, 2018 en La Silla Eléctrica (Sevilla) y Extrarradio, 2017 La Silla Eléctrica (Sevilla).

Ha formado parte de residencias artísticas y cursos como Curso de Realismo y Figuración para Pintores a cargo de Antonio López y Andrés García Ibáñez en Museo Casa Ibáñez (2018, Olula del rio) obteniendo mención de honor en Scarpia (2018, El Carpio) y Beca en el Curso Superior de Paisaje de Priego de Córdoba (2018, Córdoba). Además, obtiene premio adquisición en el Certamen Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera, 2019 y en el Certamen Nacional de pintura de Gibraleón, 2019.

Tiene obra en colecciones como en la Fundación Fernando Villalón (Morón de la Frontera, Sevilla), en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba), en el Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva), en el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) y en fondo de la Universidad de Sevilla (Sevilla)

Aborda su obra desde un lenguaje pictórico cuestionándose el sentido de la pintura como un modo de expresión, como estética y técnica, destacando el interés por cómo aplicarla. Su proceso creativo comienza con el hallazgo del motivo u objeto, si bien el modelo de referencia, generalmente se representa de forma parcial, es la pintura en sí, el objeto de su búsqueda.

Johanna Failer

Wertingen, Alemania,1993. Graduada en Bellas Artes tras estudios de pintura y escultura en Dresde (HfBK) y Bruselas (Académie Royale des Beaux Arts). Estudios paralelos de filosofía en Dresde. Fundadora del blog de crítica de arte halbsieben.eu. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas como Lifesize, Weserhalle, Berlín (2020), With or without stones in our pockets, Galería Brühlsche Terrasse, Dresde (2019), Island presents, La Vallée, Bruselas (2016), I’ve seen a dying eye, Bethanien, Berlín (2016). De forma individual ha expuesto en el hospital universitario de Dresde bajo el título Wege, die im Gehen entstehen / Caminos que se hacen al andar (2019).

Ha participado en el Festival de Cine Bayamón, Puerto Rico y en el Festival de Jóvenes Creadores, Granada (ambos 2019). Entre otras becas recibidas obtuvo la beca de la Fundación Friedrich Ebert (2018) y la beca de residencia en el Centro Cultural de Namur, Bélgica (2019).

Johanna Failer trabaja con pintura, vídeo, collage, objeto y libro ya que defiende que la infidelidad al medio siempre es una decisión de lealtad al pensamiento. Para ella, la práctica artística significa encontrar respuestas a preguntas que no son de naturaleza cognitiva y convertirlas en experiencias comunes. Este es un trabajo tanto de traducción como de creación.

En la Fundación Antonio Gala llevará a cabo un cortometraje de animación analógica, combinando pintura y voz narrada. Tratará de simbolizar la naturaleza psicológica humana utilizando la selva como metáfora, tras su experiencia personal en el sur de Panamá.