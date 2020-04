Las redes sociales se impusieron en el Día del Libro más atípico de nuestra historia debido al estado de alarma que tiene confinada en su casa a la población, aunque, al menos de forma on line esta celebración estuvo presente ayer en los hogares cordobeses. Si Cervantes levantara la cabeza, además de no entender que las aventuras de su ingenioso hidalgo no se escucharan ayer por todos los rincones, tampoco hubiera dado crédito al encuentro de la escritora Edurne Portela con sus lectores en torno a su última novela, Formas de estar lejos, que fue retransmitido por el canal de Youtube de TVM.

En esta conversación virtual participaron Alfredo Asensi, asesor de la Feria del Libro; Rafael Ruiz, director de la Biblioteca Central; la escritora Matilde Cabello y los miembros de clubes de lectura Cristina Cañamero, Francisco Romero, Antonio Romero, Eufrasio Sánchez y Mari Cruz Solis Pastor, que ahondaron en la ácida y emotiva crónica del derrumbe de una pareja, donde la autora reflexiona sobre la carencia de educación sentimental que sufrimos hoy en día. Portela, que centra la trama en la Norteamérica profunda, aseguró que para ella supone un gran trabajo la elaboración literaria, y ante algunos planteamientos de los participantes, destacó que uno de sus intereses fue descubrir «cómo una pareja con un nivel sociocultural alto puede acabar tan mal». «Cuando me pongo a escribir no tengo claro adonde voy», señaló Portela, que añadió que para ella la escritura es «una forma de entender cosas que antes de escribir no entiendo». Insistió en el clima de aislamiento y soledad que quería crear en la novela, que parte del conocimiento del contexto, lo que recrea a través de su imaginación, utilizando la ficción para reelaborar experiencias.

VOCES DE MUJER // Por otro lado, con los versos del poema Cabra sola de Gloria Fuertes dio comienzo ayer el Maratón de Poesía Voces de Mujer de la Cátedra Leonor de Guzmán, que, debido a las circunstancias también se hizo ayer de forma virtual. Esta primera convocatoria on line se saldó con «un gran éxito» según la directora de la Cátedra, María Rosal, que aseguró que desde primera hora de la mañana se fueron subiendo a la Red poemas de mujeres de todos los lugares y épocas. Ente otros, se colgaron versos, a través de textos e imágenes, de Alba Mun, María Victoria Atencia, Ángeles Mora, Aurora Luque y Rosa Berbel, entre otras.