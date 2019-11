La SGAE recordará la trayectoria y vida de Chicho Ibáñez Serrador

Con una exposición dedicada a su vida y trayectoria profesional, proyecciones de sus películas y programas televisivos, la lectura dramatizada de sus obras de teatro y varios coloquios, la Fundación SGAE rendirá homenaje a Narciso Ibáñez Serrador entre el 20 y el 25 de noviembre próximos en Madrid. Junio del 2019 sorprendía con la triste noticia del fallecimiento del genial autor de cine y televisión Narciso Chicho Ibáñez Serrador. Se despedía uno de los grandes nombres de la televisión y el cine español, muy querido por los espectadores y admirado por toda una generación de cineastas. «Chicho no hizo Historias para no dormir, hizo historias para no olvidar», señaló Pilar Jurado, presidenta de SGAE, en el acto de presentación del homenaje que la institución rendirá al director.

Con el propósito de mantener el recuerdo de uno de sus socios más emblemáticos, la Sociedad General de Autores y Editores, a través del Consejo Territorial de la SGAE en Madrid y de la Fundación SGAE, ha organizado un tributo, que incluye la exposición inédita Historias para no olvidar con materiales personales y de trabajo de Chicho, comisariada por el que fuera biógrafo del productor, Carlos Urrutia. La exposición podrá visitarse en la Sala Berlanga de Madrid hasta el 8 de enero de 2020, con acceso gratuito.

Además, en colaboración con RTVE, se emitirá una proyección especial del mítico programa Un, Dos, Tres, responda otra vez y el Imprescindibles: Chicho Ibáñez Serrador Historias para recordar. Este último se exhibirá en el Instituto Cervantes de Madrid, el día 25 de noviembre. También, en colaboración con la Academia de Cine, se proyectará el audiovisual del Goya de Honor que Chicho recibió a principios de este año y junto con Save the Children, la cinta ¿Quién puede matar a un niño? y el mediometraje Reality. Historias para no dormir.

OTRAS ACTIVIDADES // El ciclo de actividades se completa con la lectura dramatizada de dos de sus obras para el teatro (Obsesión y Muerte bajo el sol) y el pase de sus películas El hombre que vendió su risa y La residencia. El homenaje incluye diversas mesas redondas en las que directores de cine, presentadores de televisión y actores y actrices que han trabajado al lado de Chicho Ibáñez Serrador analizarán su figura y obra. Ponentes como Paco Plaza, Víctor Clavijo o Consuelo Berlanga explicarán su experiencia junto a este singular creador que, con su innato talento, revolucionó y modernizó la ficción televisiva y cinematográfica de España.

Cineasta, realizador de televisión, guionista, director teatral y actor, era socio de la SGAE, con más de 130 obras registradas en la entidad. Narciso Ibáñez Serrador (1935, Montevideo) «aterrorizó» a los espectadores con creaciones tan innovadoras en la televisión como Historias para no dormir. En este género, fue muy influyente su faceta cinematográfica con películas de culto como ¿Quién puede matar a un niño? (1976), o La residencia (1969), de las que fue guionista y director.

Para el gran público, Chicho será siempre recordado por el concurso Un, dos, tres, que empezó a emitirse en 1972 y se mantuvo durante 33 años -22 de ellos ininterrumpidamente-, batiendo récords de audiencia. Premio Nacional de Televisión en el 2010 y Premio Goya de Honor 2019, sirvió de inspiración para numerosos directores de cine españoles que siempre han reconocido su influencia como Juan Antonio Bayona, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, Jaume Balagueró, Mateo Gil, Enrique Urbizu, Rodrigo Cortés o Paco Plaza, entre otros.