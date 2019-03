Sánchez Zamorano araña en su memoria con su última «joya literaria»

El salón de actos del Rectorado se quedó ayer pequeño durante la presentación del último poemario del escritor y presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, Luz furtiva, donde el autor araña en su memoria a lo largo de 25 poemas que tienen el amor, Córdoba, la mitología y el mar como elementos que ensamblan un libro «que grita los silencios» del poeta. «Es una joya literaria, un libro objeto que combina la excelencia del contenido y del continente», señaló el escritor José María Molina Caballero, que resaltó la «espléndida calidad» de Luz furtiva, así como su «cuidado y fluido» ritmo poético. Pero no solo el director de Anfora Nova participó en esta presentación, en la que todos los que intervinieron –Francisco Luis Córdoba, director de Diario CÓRDOBA; José Cosano, director de la Real Academia de Córdoba; José Carlos Gómez Villamandos, rector de la UCO, y el presidente del Colegio de Abogados de Lucena, Diego Juan Chacón- se deshicieron en elogios tanto para la obra como para el autor, al que Molina calificó como «un alquimista de la palabra, un explorador de mundos y sueños y un descubridor de horizontes vibrantes donde la realidad convive con sus propuestas creativas, de indudable calidad literaria». «Es uno de los pocos humanistas que perduran en esta sociedad que nos ha tocado vivir», continuó Molina, que, desde el punto de vista editorial, destacó la implicación del propio Sánchez Zamorano en la preparación y estética del libro, desde el dibujo de la portada hasta las ilustraciones interiores, obra del artista plástico Luis Manuel García Cruz.

DUENDES // Por su parte, Francisco Luis Córdoba, autor del prólogo del poemario -que el autor calificó como «magnífico»- destacó que Sánchez Zamorano «es tan dueño y señor de la casa de su prosa como de la finca de sus versos» y en ambas «maneja con amigable trato el mundo de los duendes y sus duenderías». En esta ocasión, «son los duendes de la Córdoba milenaria, los del corazón eterno, los que habitan entre los mitos y los sueños, los que viajan por las brumas del ánimo desde el Olimpo del amor hasta el ombligo del deseo». «En estas páginas -continuó Córdoba-, el poeta es un nómada estacional de su propia prosa, de su propia vida, que encuentra en sí mismo su mejor argumento; que viste lo que vive y siente con sus mejores versos».

También para Cosano, el magistrado hace memoria en este nuevo poemario, en el que, «bajo los temas que suele versificar el autor -el tiempo, el amor y el paisaje-, subyace la propia existencia del poeta», en un paisaje que intenta siempre fijar en el entorno actual, «pero que recorre casi toda la geografía que le lleva a dos de sus referentes, su sierras, Morena y Subbéticas», señaló el director de Real Academia, que también resaltó que, junto a todo eso, «hay símbolos, metáforas y personificaciones, todo ello muy bien construido».

«Para a la Universidad de Córdoba y para mí, es una satisfacción acoger este acto, en el que a través de un excelente recopilatorio de poemas se pone de manifiesto la figura humanista de Sánchez Zamorano», subrayó Gómez Villamandos, que explicó que este libro «refleja la versatilidad de un excelente jurista y, a través de sus poemas, podemos adentrarnos en su desbordante talento creativo y sensibilidad».

Por último, Sánchez Zamorano recitó durante el acto algunos de sus nuevos poemas, no sin antes explicar que «la poesía es memoria» y se fragua «en la trastienda del recuerdo», añadiendo que en este libro «reactualiza» las leyendas para «traerse» a Córdoba elementos mitológicos con los que expresar «lo que me interesa decir sobre esas miradas del amor», un sentimiento «complejo, contradictorio e irracional», porque «al amor no hay quien lo entienda».