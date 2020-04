Coronavirus: Rosalía revoluciona las redes sociales con un karaoke virtual

Rosalía ha revolucionado las redes sociales deleitando a sus fans con un karaoke virtual desde su cuenta de Instagram. La artista ha interpretado las canciones que les pedían sus fans, de otras cantantes como Beyoncé, Lola Flores, Dua Lipa o Billie Eilish. «Hoy me he despertado con ganas de ir a un karaoke, pero, como no se puede, se me ocurre que puedo cantar desde casa. Decidme qué canciones os gustaría que cantase. Os leo. Elegidme unos buenos temas, ¡unos buenos temazos!», anunció el pasado jueves la cantante a través de Instagram.

La publicación de la cantante, que ha tenido más de 3 millones de visualizaciones, pronto se llenó de multitud de peticiones a través de los comentarios, que superaron los 31.000. Muchos pidieron algunos de sus propios temas, pero sin duda el que más éxito ha tenido ha sido el mítico A tu vera, de Lola Flores. Tema que la artista conocía muy bien, ya que lo interpretó junto a Penélope Cruz en la película de Dolor y Gloria (2019), de Pedro Almodóvar.

Por ello precisamente, la artista catalana empezó su karaoke improvisado en las historias de Instagram esta canción de Lola Flores, a la que le siguieron una retahíla de temas de diversos cantantes de talla nacional como internacional. Tras versionar a La Faraona, la artista se cambió de look y peinado para meterse en la piel de Dua Lipa cantando Don’t start now, donde pedía «perdón» a su amiga reconociendo que el inglés no es su fuerte.