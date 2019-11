Rosalía y Becky G, entre las estrellas de los MTV EMA en Sevilla

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) acoge este domingo 3 de noviembre a partir de las 20,00 horas la ceremonia de entrega de los MTV European Music Awards 2019, con Ariana Grande como gran favorita al acumular siete nominaciones.

La diva estadounidense del pop aspira a coronarse en estos galardones como Mejor artista, Mejor vídeo por su éxito 'Thank you, next' o Mejor Canción, categoría en la que compite con Shawn Mendes, Lil Nas X, Billie Eilish --todos ellos con seis nominaciones-- y Post Malone.

J Balvin acumula, por su parte, cinco nominaciones, entre las que se incluye Mejor artista, mientras que Lizzo y Taylor Swift compiten entre ellas en la categoría Mejor artista de Estados Unidos, además de aspirar a cuatro nominaciones cada una.

En el apartado de Mejor artista local en España compiten en esta edición de los MTV EMA nombres tan dispares como Amaral, Beret, Lola Índigo, Anni B Sweet y Carolina Durante.

Los #MTVEMA 2019 podrán verse en directo a través de la red de MTV, en más de de 180 paises el domingo 3 de noviembre, desde Sevilla para el resto del mundo a partir de las 20,00 horas.

Las votaciones para designar a los ganadores están abiertas en mtvema.com, donde pueden consultarse todas las categorías, hasta las 23,59 horas del sábado 2 de noviembre.

Actuaciones de relumbrón

La ceremonia de entrega de premios estará conducida por Becky G, nominada en la categoría de Mejor Artista Pop y que también ofrecerá una actuación especial. La nómina de actuaciones la completan Rosalía, Halsey, Niall Horan, Akon, Dua Lipa, NCT 127, Ava Max y Mabel.

También actuará en el escenario del Fibes el inglés Liam Gallagher, quien será distinguido con el premio especial 'Rock Icon'. Para celebrarlo, interpretará dos canciones: Un clásico de su exbanda Oasis y un tema de su reciente segundo disco en solitario.

Green Day en la Plaza de España

Para celebrar como merece la inminencia de la ceremonia, la plaza de España de Sevilla acogerá a partir de las 19,00 horas de sábado 2 de noviembre un concierto especial del MTV World Stage que cuenta ya con las entradas agotadas.

El plato fuerte será Green Day --que llegan a Sevilla después de su concierto 'sorpresa' ante tan solo 2.000 fans en La Riviera madrileña--, con un cartel que incluye también a los españoles León Benavente y a los británicos The Struts.

Además, el viernes 1 de noviembre, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo vibrará con las actuaciones de algunas de las bandas más representativas del rock y del indie del país como Love of Lesbian, Viva Suecia, Carolina Durante o Derby Motoreta's Burrito Kachimba, que harán bailar a más de 11.000 fans al ritmo de sus temas.

Antes de todo esto, la música comienza a sonar en Sevilla este mismo jueves con un concierto organizado por Vodafone yu en el Cartuja Center con las actuaciones de Aitana (20,30 horas) y Don Patricio (22,30). Los dos artistas serán, de esta manera, los encargados de abrir la serie de eventos que componen MTV Music Week Sevilla 2019 y que llenarán de canciones la capital hispalense hasta última hora del domingo.