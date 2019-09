Rosalía, artista total

Rosalía, Rosalía, Rosalía... El nombre de la cantante catalana está en boca de todos, pero no es una casualidad. El éxito de esta joven artista, que gana Grammys y MTV Awards a pares, era predecible, casi «inevitable» si se pregunta a quienes la ayudaron a recorrer el camino hacia el altar de «artista total». Cuando aún no hace ni un año de la aparición de El mal querer (Sony Music) -disco que le puso en el atlas mundial con su híbrido de trap, reguetón, sonidos flamencos y pop-, el fenómeno Rosalía resulta tan ubicuo que son muchos los que se preguntan el porqué de este triunfo, súbito quizás, pero ni casual ni inesperado para los profesores que se cruzaron con ella y que coinciden al describirla: talento, tenacidad, esfuerzo y, sobre todo, espíritu curioso.

A punto ahora de cumplir los 26, Rosalía desbordaba maneras desde niña, una primera vocación espontánea para una joven nacida en un entorno alejado de lo flamenco, pero que dejó claro, cuando tuvo ya algo de juicio, cuáles eran sus querencias. Para entenderlo bien se ha de buscar en el mapa, acudir a los vecinos de su Sant Esteve Sesrovires natal, que la vieron bailar y cantar y desenvolverse sobre el escenario de El Casino cuando solo levantaba unos palmos del suelo, primeros «testigos» en darse cuenta de que aquello «no era normal».

Manoli Rodríguez, profesora suya desde los cinco años hasta la adolescencia en una pequeña academia de danza de esa localidad barcelonesa, recuerda que cuando se subía al escenario se crecía, «siempre con una gran sonrisa». El flamenco no estaba en su vida ni en su entorno. «A través de amigos fue escuchando flamenco, a Camarón... eso le hizo abrirse a ese mundo. Cuando lo descubrió tuvo claro su objetivo», añade. «Está trabajando muy duro y consiguiendo su sueño. Ha sabido fusionar todos los estilos que ha aprendido: jazz, flamenco, danzas urbanas, hip-hop...», resume Manoli, «superorgullosa» del éxito de la cantante.

«Un día estaba cantando con sus amigas en la trastienda, y me pregunté quién sería, cuando vi que era ella me quedé embobada oyéndola, tenía una voz preciosa», rememora por su parte la granadina Antonia Cañadas, presidenta de la Entidad Cultural Flamenca de Sant Esteve, donde con trece años Rosalía formó Triana, un grupo de baile con unas amigas. «Le pregunté que si en el festival de verano además de bailar quería cantar. Me contestó que sí», explica Cañadas desde el patio de su casa en Sant Esteve, rodeada de geranios y radiante ante la trayectoria desprejuiciada que ha tomado la carrera de Rosalía.

«Era un encanto, todo alegría, responsable. No se puede decir nada malo, solo cosas positivas. Me gusta todo lo que hace, cuando canta flamenco y ahora, que hace otras cosas, también me gusta. Me alegro de su éxito, se lo ha trabajado todo, nadie le ha regalado nada», afirma. Rosalía supo entonces que si quería seguir descubriendo «palos» tenía que continuar su formación en la gran ciudad donde le esperaban nuevos maestros, dispuestos a dejarse sorprender. A los 16, se matricula en el Taller de Músics de Barcelona, donde cursó cuatro años, y donde «consciente o inconscientemente el equipo de profesores le hizo un traje a medida», explica Lluís Cabrera, uno de los creadores de este centro.

Allí estudió técnica vocal, guitarra eléctrica, piano y luego todas las teóricas, lenguaje musical, educación del oído, armonía... «Destacaba mucho. Además de las clases, acudía a seminarios y cursos», recuerda Cabrera, «alertado» del talento de aquella chica por José Miguel Vizcaya Chiqui de la Línea, cantaor y profesor de flamenco del centro, y más tarde en la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc).

«Rosalía era una chica con inquietudes no solo en el canto, sino en las coreografías, en los vídeos, un espectáculo global (...). Tenía más claro lo que no quería hacer que lo que quería hacer; eso sí, quería llegar a mucho público», rememora Cabrera. Y advierte a aquellos que la consideran como una simple operación de márketing de que se equivocan: «Ella no va a ser manipulada, no podrán manipularla, ella ha creado su producto, entre comillas, no es un producto de una multinacional».