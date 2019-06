Rosalía agradece en las redes el apoyo del público de Córdoba

El público que llenaba la plaza de toros de Los Califas se volcó con Rosalía durante su concierto en la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba y la artista lo ha agradecido en sus cuentas en las redes sociales Twitter y Facebook. En un post, Rosalía comparte un vídeo en el que se puede comprobar cómo los asistentes gritan a voz en grito "Rosalía, Rosalía", en el espacio entre una canción y otra.

La artista y sus bailarinas esperaban en sus marcas hasta que el público dejó de gritar su admiración por la artista catalana. Y ella muestra su agradecimiento con estas palabras: "Esto no se me va a olvidar en la vida. Te quiero, Córdoba. Ojalá el universo me permita cantaros siempre... No hay nada que se compare a lo que me hicisteis sentir ayer".

ESTO NO SE ME VA A OLVIDAR EN LA VIDA💛 te quiero Córdoba.. Ojalá el universo me permita cantaros siempre.. No hay nada q se compare a lo q me hicisteis sentir ayer🙏🏼 pic.twitter.com/rYHGLNZAvC — R O S A L Í A (@rosaliavt) 16 de junio de 2019

Durante la actuación de Rosalía en la plaza de todos cordobesa, el público la aplaudió a rabiar, coreó sus canciones sin parar y hasta le hizo la ola mientras esperaba su presencia en el escenario. Es evidente que Córdoba mostró su cariño a la cantante y ella ha querido corresponder a esa admiración.