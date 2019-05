Rosalía actuará en la Noche Blanca ante las 10.000 personas que logren invitación

Sin embargo, en Córdoba prevalece el ninguneo a tal evento planetario. Y desde hace 12 años, plagiaron el nombre (de un evento europeo), se limita solo al flamenco (y se ignora todo tipo de Música) y se paga a los artistas. Con el Dinero Público es fácil. Basta sacarlo y gastarlo. Pero toda la ciudadanía pagará la factura. Teniendo una deuda municipal de unos 185 millones (más los intereses) parece ser temeraria tal postura. Pero para saciar la "locura de grandeza y de las apariencias" de ciertos dirigentes municipales NO hay dinero suficiente para presumir de querer lo que NO se es, ni teniendo lo que NO se tiene. Tal tipo de sistema de administrar los bienes públicos es peligroso y ruinoso. Qué más da, si después NO se les pide cuentas ni responsabilidades civiles y penales de despilfarrar el dinero de los demás y de endeudarse hasta el "cuello". Solo "pagarían" si NO siguen en el poder continuar a hacerlo. Poca "factura". Lamentable también de sustituirse a un empresario frívolo en propuestas e inversiones interesantes para todos y en todos los aspectos posibles.