Rosa Montero: «Todo el planeta vive en los tiempos del odio»

Todo el planeta vive en los tiempos del odio». Así de rotunda se mostró ayer la escritora Rosa Montero en Córdoba, donde acudió, de la mano del Centro Andaluz de las Letras, a presentar su última obra, Los tiempos del odio, una novela intensa y de acción trepidante en la que vuelve a la detective replicante Bruna Husky. Cuando el inspector Lizard desaparece sin dejar rastro, en el Madrid del 2110, la protagonsita se lanza a una búsqueda desesperada y contrarreloj del policía. Su investigación la lleva a rastrear los orígenes de una oscura trama de poder que se remonta al siglo XVI. Mientras tanto, la situación del mundo se hace más y más convulsa, la crispación populista aumenta y la guerra civil parece inevitable. Bruna tendrá que hacer frente a su mayor temor, la muerte, en una historia que es un certero y deslumbrante retrato de los tiempos en que vivimos.

Con estos mimbres, Montero llega a la tercera entrega de las aventuras de esta detective, que se encuentra un mundo aún peor. «Desde mi primera novela de Bruna, que empecé a escribir hace diez años, yo tenía la clara intuición de que cada vez más el sistema democrático estaba entrando en una crisis de credibilidada y legitimidad», aseguró Montero, que condiseró que «en todo el mundo hay como un anhelo de involución, de ir a la falsa pureza del dogma, a los fanatismos, laicos o religiosos, y a las tiranías, y eso no ha hecho más que empeorar, en el mundo de Bruna y en el real».

Aunque en Los tiempos del odio Montero escribe sobre sus temas más habituales, para narrar toda esta historia se vale de la ciencia ficción porque «te proporciona una herramienta metafórica maravillosa para hablar de la realidad, de la condición humana» y es «una vía muy vigorosa para hablar del mundo real», subrayando que «no hay ninguna diferencia» entre sus novelas de ciencia ficción y las otras, ya que «tienen la misma ambición expresiva y literaria».

Por otra parte, Montero reconoció que «no creo en los géneros», ya que en el siglo XXI «nuestro padres y madres literarios ya han roto las convenciones», explicando que Los tiempos del odio es una novela de ciencia ficción, pero «también es una novela negra, social, política, psicológica, de aventuras y de amor».

En este último aspecto, la autora asegura que «no se puede vivir sin amor», algo que «existe desde el principio de los tiempos», pero no solo el amor pasional, sino el social, «porque necesitamos vivir con los otros y, si no es así, la vida no merece la pena vivirla». Por último, Rosa Montero confesó que habrá una cuarta entrega de las aventuras de la detective Bruna Husky, ya que en esta tercera novela «es en la que más me gusta, creo que ella es mejor y cierra, de alguna manera, un ciclo, pero lo dejo en un lugar tan raro que quiero saber lo que le va a pasar», dijo.