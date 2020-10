La revolución de Carvento

Que Carlos Carvento (Córdoba,1995) ha revolucionado las redes con su activismo Lqtbiq+ impregnado de su imaginario tradicional andaluz es un hecho; que hoy pone, con parte del estreno de Maricón de España, el mundo de la danza contemporánea y las artes escénicas patas arriba, otro. Y es que el bailarín muestra, tras un duro esfuerzo por sacarlo, un anticipo de lo que será su primer espectáculo en gran formato, ideado para consumir danza de una manera, cuanto menos, diferente.

En este Día de la Hispanidad, elegido premeditadamente, lanza un adelanto del trabajo que ha estado realizando estos meses atrás con la intención de que «el público vea que todo está muy estudiado» en Maricón de España y espera poder financiar la grabación de la pieza final con un crowdfunding que también pondrán a disposición del público esta semana.

Maricón de España es un espectáculo de danza contemporánea que nació hace dos años como trabajo de fin de carrera del artista. A priori, se concibió y ejecutó como una pieza de 15 minutos que se movería por diferentes festivales y concursos con una gran aceptación de un público de lo más diverso y la crítica. Asimismo, en aquel momento se presentó en diferentes puntos de España como Sevilla, Cáceres, Málaga, entre otros.

Lo que les animó a dar el salto al gran formato, explica Carvento, fue el aval de la Compañía Nacional de Danza, gracias al programa de residencias con el que pudo estar trabajando durante varios meses. «Habiendo pasado este filtro, considerábamos que teníamos que apostar por ello y sacarlo adelante», cuenta. Por desgracia, cuando el proyecto empezaba a despegar, la pandemia lo paralizaría en seco, surgiendo una necesidad de repensar el formato. «No podíamos asumir el riesgo de estrenarla en salas en estas condiciones. No tenemos una productora detrás».

Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana; pues en esta ocasión la ventana da al futuro de las artes escénicas. «En vez de estrenar una pieza de danza en el teatro, vamos a plantear Maricón de España como si fuera música. Hemos diseñado un packaging como el de un disco de vinilo que, además, contendrá un enlace con la pieza grabada, el documental y un libreto con la parte teórica y cosas referentes al proyecto», explica.

Parte de este nuevo proyecto se ha tenido que desarrollar desde Córdoba, a la que Carvento volvió el pasado octubre. «No hay nada más vanguardista que tener calidad de vida», aclamaba en sus historias de Instagram hace unos días. Según narra, trabajar desde aquí ha sido complicado. «He tenido que gestionar a un equipo en un proyecto grande, todo desde Skype, videollamadas; no ha sido fácil. El simple hecho de no poder estar al lado de una persona para poder explicarle algo, no permite comunicarte igual». Aunque ha vivido durante mucho tiempo fuera, él dice ser «pro-Córdoba», a la que siempre lleva con orgullo, pero a la que reclama espacios y apoyo para los artistas locales. «Ha sido muy frustrante. Córdoba no ayuda a sus artistas, pone trabas y complicaciones para que los artistas se desarrollen, para poder ensayar, usar espacios públicos... es realmente una pena. Hay cientos de espacios vacíos que se podrían aprovechar para hacer festivales, talleres y están muertos», lamenta.

Maricón de España es un proyecto joven y fresco pero no por ello menos relevante. Su equipo, con Carvento a la cabeza dirigiendo, está compuesto por Jorge Domenech, como director de arte; Laura Cortés, directora de grabación; Estudio Paté, imagen corporativa; Moisés López, estilismo; Mar Sáenz, asistente de foto; Teresa Garzón, asistente de coreografía; Joaquindogo, vestuario; Meganemercury, fotografía y Angelvirgilio, 3D.