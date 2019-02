¿Quién se llevará los premios Oscar que se entregan este domingo?

Faltan ya pocos días para que conozcamos a los ganadores de los Oscar del 2019 y, a priori, es uno de los años en los que el resultado final es más incierto. Al menos eso es lo que parece, porque hay quien ya lo tiene claro, las casas de apuestas norteamericanas, que suelen ser el factor más fiable para conocer las posibilidades de cada candidato. Y ya han emitido su veredicto.

'ROMA' OBTENDRÍA CUATRO PREMIOS

La gran ganadora sería Roma que obtendría cuatro importantes premios (película, director, filme extranjero y fotografía). Los galardones actorales estarán muy repartidos: Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Glenn Close (La buena esposa), Mahershala Ali (Green Book) y Regina King (El blues de Beale Street). Los guiones serán para La favorita (original) e Infiltrado en el KKKlan (adaptado) y, en otras categorías, se alzarán con la estatuilla Spider-Man: un nuevo universo (película animada), la canción Shallow de Ha nacido una estrella y la banda sonora de El blues de Beale Street.

Ya entrando en las categorías más técnicas, La favorita se llevará también vestuario y diseño de producción; El vicio del poder, el de maquillaje y montaje; First man vencerá en el montaje de sonido, Ha nacido una estrella en la mezcla de sonido y los efectos especiales serán para Vengadores: Infinity war. Y no, Rodrigo Sorogoyen no se llevará el premio al mejor cortometraje, galardón que en la categoría de animación será para Bao, el delicioso cuento sobre una mujer que adopta a una empanadilla china como si fuera su hijo y que se proyectaba con Los increíbles 2.

LOS PRINCIPALES RIVALES DE LOS FAVORITOS

Una vez conocido el resultado vamos a pormenorizar las posibilidades de los rivales en las principales categorías. Roma es la favorita (se pagaba a 1,33 por dólar apostado hace una semana, ahora a 1,42) pero no es descartable que la supere Green Book (estaba en 4,75 y ahora a 3,75), lo que quiere decir que sus opciones crecen. La gran sorpresa sería El vicio del poder (está a 151). En directores Cuarón es indiscutible (1,05) y su inmediato seguidor, Spike Lee, lo tiene muy crudo (12). Rami Malek está cerca del premio (1,18) pero mejor tener en cuenta a Christian Bale (5), no es imposible. La pugna por la mejor actriz se preveía muy disputada pero, con el paso de los días, se impone Glenn Close (1,15) y es que después de sus seis nominaciones fallidas, los miembros de la Academia piensan que ya le toca. La única que le hace sombra es Olivia Colman (6) mientras que Lady Gaga, que se dio como favorita al inicio de la carrera está en un distante 21.

Las actrices de reparto también era una de las categorías más disputadas. Regina King marcha en primer puesto con 1,40, pero seguida de cerca por Amy Adams (5) entre ambas está el premio. El efecto Thelma & Louise (dos actrices nominadas en una misma categoría por el mismo filme y no gana ninguna) hace que desvanezcan las opciones de otras favoritas al principio, Rachel Weisz (7) y Emma Stone (26), más difícil todavía. Es poco habitual que un actor repita premio en poco tiempo pero este año todo apunta a que Mahershala Ali (ganador en 2017 por Moonlight) será el ganador (1,07) dejando lejos a su principal rival Richard E. Grant (11).

LOS GANADORES MÁS SEGUROS

En otros apartados también hay ganadores cantados como Roma en película extranjera (es lógico), que se paga a 1,05 por los 10 de Cold War; la animación del nuevo Spider-Man (1,05) por los 13 de Los increíbles 2; la canción Shallow (a 1,05) mientras que la de Black Panther está a 10 o la fotografía de Roma (1.05) por los 13 de Cold War, ambas en blanco y negro; y también parece indiscutible el galardón por el maquillaje de El vicio del poder (1,05) frente al de María, reina de Escocia (10).

Quien busque emoción aún puede encontrar categorías muy reñidas como las de guion. La favorita se paga a 1,53 pero Green Book está en 3,25 y en el adaptado, Infiltrado en el KKKlan (1,30) tampoco puede olvidarse de El blues de Beale Street (6). El diseño de vestuario también tendrá suspense, ya que La favorita está en 1,40 pero es que Black Panther le sigue de cerca con 2,75. Este mismo duelo se repite en diseño de producción con unas cifras de 1,42 frente a 3. La banda sonora de El blues de Beale Street también pende de un hilo, ya que consigue un 1,60 frente a los 3.25 de Black Panther. Pero de todos los apartados el más incierto es el de montaje donde la victoria final se disputa a tres: El vicio del poder (1,9), La favorita (3,25) y Bohemian Rhapsody (4,5).

¿APOSTAMOS SOBRE EL 2020?

Otro de los detalles curiosos de las casas de apuestas se centran en la futurología de cara al 2020 y ya ahora se puede apostar por cuál será la película ganadora del año próximo aunque ninguna de ellas se ha estrenado y muchas ni siquiera están acabadas. Encabeza la lista Once upon a time in Hollywood, el nuevo Tarantino con Leonardo Di Caprio, seguida por The irishman, la de Scorsese, con Robert de Niro y Al Pacino; The goldfinch, un dramón con Nicole Kidman; The personal history of David Copperfield, a partir de la novela de Dickens, el remake de Mujercitas con Saoirse Ronan o la nueva de Jordan Peele (Déjame salir), Nosotros. Pero lo mejor es que ya se plantea si Meryl Streep ganará su cuarto Oscar en 2020 por Mujercitas o The laundromat, de Steven Soderbergh. Conociendo su expediente será nominada, casi seguro. Sobre eso no hay apuestas posibles