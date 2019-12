La Policía intenta reconstruir los avatares del cuadro de San Jerónimo

Casi tres décadas han transcurrido desde que en 1992 cerró sus puertas el convento de religiosas dominicas del Corpus Christi, en la calle Ambrosio de Morales, y las monjas se trasladaron al cenobio actual, al monasterio Santa María de Gracia, cercano al hospital universitario Reina Sofía. Cuando cerró el convento, este contaba entre sus bienes con cuatro cuadros de temática religiosa de los que uno, un San Jerónimo del siglo XVII, del pintor Sebastián Martínez, iba a ser subastado hoy por la casa sevillana Isbilya por un precio de salida de 120.000 euros, y que la Policía Nacional ha retenido hasta que se averigüe si es legal la venta. La historia, desvelada por el periódico El País, señala que la actuación policial se ha llevado a cabo por la denuncia de un particular, y ahora la investigación policial debe remontarse 27 años y reconstruir qué ha pasado con esa obra de arte y si es legal su venta.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba confirman que se está intentando “reconstruir el recorrido del cuadro, saber cuándo salió del convento y qué ha pasado con él”. Añaden que esto no quiere decir que la obra de arte haya sido robada, ni que sea ilegal su venta, solo que es preciso aclarar las circunstancias. Saber “en qué momento deja el convento, y cómo acaba saliendo a subasta, porque todo puede ser perfectamente legal, y en ello está la Policía Judicial de Sevilla”.

En la información de El País se señala que el cuadro lo vendió por primera vez un anticuario cordobés ya fallecido, Enrique Santos, y que ha cambiado ya tres veces de propietario hasta llegar a la casa de subastas, que asegura a ese medio no haber tenido conocimiento de ninguna ilegalidad. Lo cierto es que el convento del Corpus Christi cerró en 1992, y en el año 1997, el 24 de junio, se firmó la escritura de compraventa con Cajasur, actual propietaria del inmueble, que fue restaurado. Fuentes de la entidad financiera señalan que la escritura determina la compraventa de la finca, no de los posibles bienes muebles u obras artísticas que hubiera en su interior. La actual madre priora federal de las mojas dominicas, Ana María Martos, asegura que desconoce por completo lo que haya podido ocurrir, pues lleva muy poco tiempo en el convento y señala que no ha recibido llamadas pidiendo información al respecto. Solo indica que “las cosas (del edificio del Corpus Christi) pasaron aquí (al convento actual), y no sé si alguna se vendió”. Sí señala que cuentan en su capilla con varios cuadros grandes, entre ellos uno de la Inmaculada que podría haber pertenecido a esa serie de cuatro. Su comentario confirma lo señalado a este periódico por el director de la Fundación Gala, José María Gala, quien señaló que al cerrar el convento la congregación religiosa se trasladó y se llevó las obras de arte.

Cajasur, una vez restaurado el edificio, hizo el 23 de octubre del año 2000 escritura de donación modal del mismo a la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, una cesión de uso vinculada a la existencia de la propia fundación.

La subasta de las vigas de la Mezquita

¿Qué habrá ocurrido en todo este tiempo? Por una parte, las congregaciones religiosas tienen cierta independencia de la diócesis en la que se encuentran, y toman sus propias decisiones, si bien fuentes eclesiásticas no oficiales han señalado a este periódico que cuando se trata de bienes de “valor extraordinario” –puede ser un valor económico o artístico- deben pedir autorización al obispado para hacerlo. De hecho, en alguna ocasión la propia Iglesia Católica ha frenado subastas cuando ha sido informada de que se trataba de bienes del citado valor que iban a ser puestos a la venta. De hecho, hay algún ejemplo claro, como el intento del Cabildo Catedral de suspender en el año 2006 la subasta de cinco vigas de la mezquita que habían llegado a la casa Christie’s de Londres. Al final no fue posible frenar la operación, que se llevó a cabo en el año 2008, por 1,5 millones de euros. El cabildo llegó a un acuerdo extrajudicial con Christie´s y Beckford Advisors, (que representaba al propietario de las piezas) de no reclamar daños y perjuicios después de ver las pocas posibilidades de que los tribunales británicos aplicaran la ley española y fallaran a su favor. Obtuvo una compensación de entre 80.000 y 100.000 euros que destinó a Cáritas Diocesana.