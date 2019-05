La polémica por la exposición feminista crispa el último pleno de la Diputación

"Artistas" que buscan protagonismo con la polémica no con su arte. Piden que no exista la censura previa, pero no tienen narices, ni coraje, ni valor de hacer una exposición de este tipo con los símbolos del Islan. Y menos hacer una exposición semejante en un país islámico. ¿O es que a la religión católica y sus creencias se les puede atacar y los islamistas hay que respetarlos? Si esos pintores y la gente que los apoya no respetan, no pueden pedir ser respetados. Son inmundicia.