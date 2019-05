El poeta Ben Clark presenta hoy en Córdoba su nuevo libro, Armisticio

El poeta y traductor Ben Clark (Ibiza, 1984) presenta esta tarde en la República de las Letras su libro Armisticio (2008-2018). Será a las 19.30 horas en un encuentro con Carla M. Nyman, escritora becada este curso en la Fundación Antonio Gala (Palma de Mallorca, 1996), con la que Clark indagará en las claves del poemario que, sin ser una antología propiamente dicha, rescata algunos de los mejores poemas de la década. Armisticio, editado por Sloper, reúne poemas de dos libros de Ben Clark: Memoría (Editorial Huacanamo, 2009) y La mezcla confusa (VII Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande 2011) y, a esta selección, suma otras creaciones que ha publicado en la última década en revistas online, blogs, fanzines y en libros colectivos.

Clark finalizó hace pocos meses la gira de promoción de La policía celeste, libro con el que ganó en 2017 el 30º Premio Loewe, y ahora se embarca en este otro viaje, un Armisticio con el que cierra un ciclo de creación con la mirada puesta en el futuro.

«El impulso de publicar Armisticio nació de las ganas de recuperar dos libros que, por distintas razones, resultan más o menos complicados de conseguir a día de hoy, Memoría y La mezcla confusa, junto con poemas que corrían el riesgo de perderse entre pendrives, carpetas en el ordenador y correos electrónicos. Con este armisticio o con esta tregua poética le ofrezco a todos estos poemas la posibilidad de descansar en paz pero con vida, espero, en un solo libro», reflexiona el autor.

Ben Clark ha publicado, entre otros, los poemarios Los hijos de los hijos de la ira (XXI Premio de Poesía Hiperión. Hiperión, 2006), Cabotaje (Delirio, 2008), Basura (Delirio, 2011) y La Fiera (Sloper, 2014), por el que obtuvo el Premio Ciutat de Palma Joan Alcover y el Premio El Ojo Crítico de RNE de Poesía 2014.

Además, ha sido becario de creación literaria en la Fundación Antonio Gala (2004-2005); en The Hawthornden Castle International Retreat for Writers, (Escocia); y en The Château de Lavigny International Writers’ Residence (Suiza). Como traductor de poesía ha publicado los Poemas de amor de Anne Sexton (2009) o la Poesía Completa de Edward Thomas (2012), entre otros.