Patricia Wulf: «Plácido Domingo fue agresivo conmigo, es un depredador»

La mezzosoprano Patricia Wulf, la primera mujer que denunció públicamente el acoso sexual que sufrió hace tres décadas por Plácido Domingo, lo tiene claro: el tenor español «es un depredador que ha hecho esto repetidamente», y asegura en esta entrevista que «fue agresivo» con ella y con otras mujeres. «¿Patricia tienes que irte a casa esta noche?», recuerda como si fuera hoy la mezzosoprano, una de las 27 mujeres que, según el sindicato de artistas de EEUU (AGMA, por sus siglas en inglés), vivió en sus carnes el acoso de Domingo, quien la semana pasada aceptó «toda la responsabilidad» de sus acciones; pero luego rectificó y aseguró que «nunca» ha sido agresivo con nadie. En esta entrevista con Efe, Wulf rebate al cantante al afirmar que sí que fue agresivo con ella y con otras mujeres y asevera que «este es un hombre que ha hecho esto durante años y años».

-¿Recuerda el momento en que conoció a Plácido Domingo?

-Oh, sí, sí. Cuando le conocí, fue como conocer a una persona que tiene un halo a su alrededor. En ese tiempo, puede que suene tonto, pero era casi como conocer a Dios. Él estrechó mi mano y recuerdo pensar que sus manos eran muy suaves. Recuerdo haber recibido un beso en la mejilla. La siguiente vez que nos vimos, se acercó mucho más aquí (se señala cerca de la comisura de los labios). Y fue entonces cuando los besos comenzaron a acercarse más y su cuerpo se acercaba más con cada beso. Empecé a pensar que eso era un poco extraño. Y luego, cuando estaba en la ópera de la Flauta Mágica, él era el director artístico. Yo interpretaba a la segunda dama. Cuando salía del escenario, yo me iba a la izquierda para marcharme. Siempre que él estaba en la ópera se colocaba en uno de los extremos del escenario. Me esperaba y venía hacía mí colocándose así de cerca y me preguntaba: «¿Patricia, tienes que irte a casa esta noche?» (Wulf usa su mano para situarla delante de su rostro e ilustrar lo cerca que supuestamente se colocaba Domingo).

-¿Cómo le hacía sentir su comportamiento?

-Recuerdo que estaba un poco conmocionada y desconcertada y, luego, instantáneamente, me di cuenta de lo que estaba pasando. Le dije: «Sí, me tengo que ir (a casa)». Me fui rodeándolo y me metí en mi camerino. Recuerdo sus continuos golpes en la puerta del camerino: «Patricia, ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar?».

-¿Qué estrategia adoptó?

-A menudo, yo entraba en el camerino y cerraba la puerta. (Las cantantes) Laura Knoop y Julia Anne Wolf solían estar también en el vestidor y sabían lo que estaba pasando. Él llamaba a la puerta: «¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar?». «No, no, me estoy vistiendo». Finalmente, cuando estaba vestida, él entraba y hablaba mirándome al pecho.

- ¿Cuántas veces tuvo esos encontronazos con Domingo?

-En la Flauta Mágica ocurrió seis o siete veces. En Don Carlos, él no actuaba, pero estaba dentro del teatro de la ópera. Y, luego, estuvo en Fedora. Continuó ocurriendo. Diría que probablemente ocurrió unas 15 o 20 veces.

-La semana pasada el tenor aceptó «toda la responsabilidad» de sus acciones, pero luego aseguró que «nunca» se había «comportado agresivamente con nadie». ¿Cómo le hizo sentir eso?

-Fue agresivo. Fue agresivo con la soprano Angela Turner Wilson, a la que manoseó, fue agresivo cuando no la dejó salir del camerino. Fue agresivo conmigo cuando se metía en mi espacio y cuando me hacía esa pregunta sabiendo que estoy casada. No puedo decirle la cantidad de mujeres que me han llamado y me han contado sus historias, pero aún no están dispuestas a hacerlo público porque todavía están actuando. Él les prometía roles y cuando ellas no cumplían, y no me refiero a cantar para él, sino a cumplir sexualmente con él de alguna manera, entonces les arrebataba esos papeles. El poder (de Domingo) es y continúa siendo inmenso. Es extremadamente importante que lo expulsen del sindicato. Y no permitir que siga dentro un depredador.