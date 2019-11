Pepe Atance, 'Una vez más'

El músico y productor cordobés Pepe Atance se estrena en la composición y lo hace a lo grande, ya que el proyecto cuenta con un videoclip en el que han participado importantes músicos y actores, tanto de la escena local como nacional, y tendrá su puesta de largo mañana, a las 22.00 horas, en las pantallas gigantes del Café Málaga, momento en el que está previsto el estreno en sus canales de Youtube, Facebook y demás plataformas digitales, aunque la música saltará en Spotify a las 12.00 horas. «Quería hacer una canción que no sólo fuera instrumental, pero escribir para el público siempre me ha dado mucho pudor y respeto», dice Atance, que abre por primera vez su corazón en Una vez más, una balada con tintes de rock electrónico y chill out en la que ha volcado toda su experiencia e influencias musicales, que son muchas.

El músico reconoce que comenzó esta aventura sin grandes pretensiones, pero, poco a poco, las aspiraciones crecieron tras las primeras opiniones de, entre otros, el productor discográfico cordobés Paco Martín, una de las figuras más importantes de la música nacional, y otros músicos «con mucho criterio», que animaron a Atance a hacer más grande el proyecto. Y para ello, ha vuelto a sus orígenes al contar con la colaboración de los componentes de su primer proyecto musical, La Cooperativa, Nacho Muñoz (solos de guitarra), Rafa González (piano) y Juanjo López (grabación de las voces), además de los coros de Sarah Maroto. Asímismo, buscó la profesionalidad de Alan Neale y Carlos Vera desde Dublín y Madrid, respectivamente, que se han encargado de las mezclas y masterización del tema, que posteriormente fue de nuevo remasterizado por Alan Neale para cumplir los requisitios que requiere Spotify y no perder calidad en el proceso.

Así, se puso manos a la obra tirando de viejos y nuevos amigos en este lipsync (sincronización labial), que ha contado con colaboradores de la talla de David Summers (Hombres G), Javier Ojeda (Danza Invisible), Nacho Vega (Nacha Pop), el bailaor Rafael Amargo, los actores Anibal Soto y Juanjo Artero y los intérpretes cordobeses Marisol Membrillo, Juan Carlos Villanueva y Eva Pedraza, entre otros muchos nombres conocidos que Atance no quiere revelar para dar margen a la sorpresa. Todos ellos enviaron un selfie sincronizando sus labios con una frase de la canción, ya que todas las imágenes, excepto algunas puntuales, fueron grabadas con móviles. Así, entre los escenarios figuran desde un vagón del AVE hasta un paisaje de carretera, puesto que, «con toda libertad, cada uno lo grabó como pudo y donde pudo, ya que todos ellos tenían en ese momento agendas muy apretadas».

Parte del trabajo de producción y casting de artistas invitados para el vídeo se hizo en Miami a través de Yolanda Benet, imprimiendo al trabajo un sello internacional que queda patente en el vídeo. Todo esto ha supuesto un reto personal y profesional para el músico y productor, ya que por primera vez pone en práctica esta nueva forma de hacer música, contando con todos los avances tecnológicos y la presencia de las redes sociales y plataformas digitales y llevando a cabo personalmente toda la labor, desde la grabación de la canción hasta la realización, dirección y montaje del video. «Ha sido un sueño y un privilegio poder dedicarme en cuerpo y alma a todo esto», dice Atance, que mañana dará el pistoletazo de salida en las plataformas digitales a su primera composición y a este trabajo tan especial y personal.