Una parodia cordobesa de 'Con altura', de Rosalía, se hace viral

La bailaora cordobesa Ana Latorre y un grupo de amigas aún no dan crédito a la difusión que está alcanzando el video de la canción Con gordura, en el que cambian la letra, pero no la música, del tema de Rosalía Con altura. "Todo surgió como una broma, para divertirnos", dice la bailaora, que no sale de su asombro ante las más de 560.000 reproducciones que ha alcanzado ya el vídeo, que en poco tiempo se ha hecho viral.

La letra es de su prima Miriam Jiménez, que, por cierto no baila en el video pero pone la voz al tema. "Solo pretendía ser una parodia", asegura la artista cordobesa. El video se ha grabado con el móvil y en la casa de Latorre, que no para de recibir llamadas de amigos y conocidos tras verlo en cadenas de televisión como La Sexta y Antena 3, además de algunas emisoras de radio. “No sé qué pensará Rosalía, me imagino que ya estará acostumbrada a estas cosas”, asegura Latorre, que comparte protagonismo con otras cinco chicas más en este divertido video.