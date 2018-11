El icono del rock sevillano Andrés Herrera Ruiz, más conocido como Pájaro, y la banda O’Funk’Illo, que celebra sus veinte años de trayectoria, son dos de las citas musicales de este fin de semana en las distintas salas de Córdoba, a quienes también se une Jana Winderen y el grupo canario Mondo Diávolo, entre otras actuaciones. El Ambigú de la Axerquía recibe hoy, a partir de las 21.30 horas, a Pájaro, un mítico músico que lleva media vida sobre los escenarios y alcanzó la fama con el grupo Sacramento, junto a Silvio y Kiko Veneno. Unos años después decide emprender su carrera en solitario, y en el 2012 lanza su álbum debut Santa Leone, un disco cargado de rock sin olvidar las raíces flamencas de donde proviene, con el que obtuvo mucho éxito. Un tiempo después se adentra de nuevo en el estudio y el resultado es He matado al ángel, donde continúa la misma línea del rock, pero con toques e influencias de la música clásica y las cornetas de semana santa en muchos de sus tracks.

Actualmente, está inmerso en la presentación de su último trabajo, El Gran Poder, donde predomina el rock andaluz y los sonidos que siempre lo han rodeado, todo ello combinado con unas letras directas y emocionantes. Acompaña al artista sevillano un grupo chileno que ya ha pasado anteriormente por la ciudad, La Big Rabia. Este dúo lleva el rock y el bolero por bandera, lo que sumado a unas letras vibrantes y peleonas, hacen de su directo algo único y arrollador sobre los escenarios. Presentarán su último trabajo, Boda negra, y tocaran algunos temas de discos anteriores.

La banda O’Funk’Illo. Foto: CÓRDOBA

Mañana, en la sala Hangar, a las 22.00 horas, los seguidores de la banda O’funk’illo podrán disfrutar una vez más de sus canciones y de su unión, ya que muchos de los que supieron en el 2006 de las desavenencias de Andreas Lutz y Pepe Bao, colíderes del grupo, y asistieron al letargo voluntario al que sus rencillas sometieron a una de las mejores bandas de funk andaluz, recobraron la ilusión cuando, a principios del 2010, deciden reagruparse para celebrar con una gira el décimo aniversario de su nacimiento como uno de los grupos más interesantes y enérgicos de los últimos tiempos en España. Han pasado otros diez años y O’funk’illo celebra ya sus 20 años de carrera con 20 Años Ajierro & 30 Amigos Embrutessío, un disco doble que desde febrero está en el mercado, con sus mejores canciones grabadas de nuevo y con treinta colaboraciones de lujo.

Por último, el grupo canario Mondo Diávolo desembarca por primera vez en Córdoba para presentar su espectáculo en sala Ambigu mañana, mientras que hoy llega a la Caja negra del C3A Jana Winderen para estrenar una nueva obra en nuestro país, en el que no actuaba desde hace cinco años. Se trata de Spring Bloom in the Marginal Ice Zone, un trabajo lanzado este mes.