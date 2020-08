Pablo García López: «Me gustaría poner a Ramón Medina en el lugar que merece»

El tenor cordobés Pablo García López publicará nuevo disco, llamado Rutas el próximo 21 de septiembre. Estará disponible en todas las plataformas digitales.

-¿Hacía dónde va, cuál es su ruta?

-Rutas nos propone un viaje en muchos sentidos, tanto personal de cada uno encontrándose con melodías que reconocerá de siempre, como geográficamente: es un viaje que comienza en Barcelona con el compositor Eduard Toldrá, y arropados por el Mediterráneo pasamos a las Canciones Playeras del compositor Óscar Esplá, para terminar en dos compositores que me apasionan y que se graban por primera vez como son Joaquín Reyes, crítico musical de este periódico y director del Conservatorio Superior por más de veinte años y mi admirado Ramón Medina Hidalgo.

-Andamos perdidos, son tiempos raros, ¿cómo ha vivido Pablo García López el confinamiento?

-La verdad es que ha sido un tiempo extraño, lo pasé en mi apartamento de Madrid. Aproveché el tiempo para descansar, leer bastante, y cantar todos los días un par de lieder de Schubert. Participe en un festival del Teatro Real por Instagram ofreciendo un pequeño recital, porque si algo ha quedado claro en estos meses, es el poder de la música para ofrecernos consuelo. También he tenido (por teléfono) algunas de las conversaciones más interesantes de los últimos años…personas, artistas como yo, que repartidos por el mundo me contaban como veían la situación sanitaria, cultural... En fin, pienso que hemos vivido un cambio de época importante y tener información de lo que está ocurriendo en el mundo es vital para expresarte como músico.

-Usted que aprende de todo lo vivido y que ha pasado el virus, ¿qué ha aprendido de todo esto?

-Es una pregunta difícil, pasé el virus pero he de dar gracias que con pocos síntomas. Algo que he recordado aún más es el amor a mi familia. He aprendido lo importante que es la música, realmente hace que valga la pena vivir la vida. Siempre que canto es la música lo que me impulsa.

-Ha sido, por lo que vemos, un tiempo productivo. Saca disco en estos tiempos inciertos.

-Otra de las cosas que aprendí fue a no posponer algunos proyectos personales que tenía en mente desde hace años, y así, en una conversación telefónica con Juan Miguel Moreno Calderón, comentándole que existía la posibilidad de grabar un álbum, me animó y comenzó a acercarme al compositor Joaquín Reyes, muy desconocido para mí.

-En el disco ha decidido recuperar al compositor cordobés Ramón Medina y también hay textos de Pablo García Baena.

-Desde el primer momento en que cayeron en mis manos las partituras del maestro Ramón Medina Hidalgo, me enamoré de ellas. Me parecen unas canciones llenas de melodías inspiradas que me recuerdan mucho a ciertos lieder alemanes del siglo XX. Su uso de la poesía es admirable, por eso buscaba poemas intimistas que le inspiraran como los de Pablo García Baena o Clementson.

-¿Cómo les ha explicado a la discográfica esto?

-Era un proyecto que venía de largo, junto al pianista Aurelio Viribay, les dije que era el momento ahora de grabar un disco de canciones españolas, ya que mi voz tiene en estos momentos la frescura y flexibilidad que necesitan estas canciones. En cuanto a Ramón Medina y Joaquín Reyes, los impuse como premisa para grabar el álbum, y finalmente sus canciones son las que más gustaron.

-¿Aquello que cantaba Ramón Medina tiene vigencia hoy?

-Totalmente, diría que hoy más que nunca. Necesitamos esa música íntima, romántica y llena de pasión contenida. Me gustaría poner al maestro Medina en el lugar que merece. Incluso lo cantaré con orquesta.

-Dará conciertos en Alemania y Suiza, pero ¿cuándo podremos escucharle en Córdoba?

-Si todo va bien, el próximo día 5 de noviembre cantaré en el Gran Teatro un concierto junto a la Orquesta de Córdoba titulado La canción española, que servirá también como presentación en mi ciudad de este álbum. Lo estamos preparando con mucho cariño junto al maestro Domínguez-Nieto.

-La música nos ha ayudado durante la pandemia, pero las programaciones en los teatros y la industria musical se resienten. ¿Qué habría que hacer para devolverle la vida a la Cultura?

-La música, el arte en general, es lo que nos ha acompañado a muchos de nosotros durante toda la pandemia. Ha hecho nuestros días más fáciles. Ahora es el momento de responder por parte del público. Los teatros y auditorios son lugares que sí cumplen las medidas sanitarias establecidas son seguros. Así lo ha demostrado el Teatro Real con la Traviata en el pasado mes de julio, o el IMAE y la Orquesta de Córdoba con su programación en el Teatro de la Axerquía. Bravo a ellos, en eso hemos sido un referente mundial, y espero que continúe así en el próximo curso.