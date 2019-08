Otoño musical descafeinado

Pocas sorpresas o audacia en los fichajes de artistas para la temporada de conciertos de otoño que se avecina, descafeinada en cuanto a grandes citas salvo por Enrique Iglesias, Bryan Adams y Michael Bublé y con la joven Billie Eilish como única chispa refrescante. La estadounidense, fenómeno mundial y reciente número 1 en EEUU con su bad guy, ofrecerá dos conciertos en España que supondrán, además, el reinicio del calendario musical: el 2 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 3 en el WiZink Center de Madrid. El metal de Alice Cooper resonará con la gira Ol Black Eyes Is Back el día 7 de ese mes en el Palacio Vistalegre de la capital y un día después en el Sant Jordi Club de la ciudad condal.

Coincidirá con el último gran festival de la temporada estival, el DCode madrileño, aupado por la música de Two Door Cinema Club, Eels, Kaiser Chiefs, Miss Caffeina, Viva Suecia, La Casa Azul, Carolina Durante, Tom Odell y, como exclusivas, el estreno del nuevo disco de Amaral y la celebración de los suecos The Cardigans por los 20 años de su Gran Turismo. La girl band británica Little Mix esparcirá algo de su «magia negra» pop el día 16 en el antiguo Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Poco después de cruzar el equinoccio de otoño, llegará Michael Bublé con su nuevo disco Love. Cinco años después de su última visita al país, el canadiense actuará el 27 de septiembre en el Palau Sant Jordi y el 28 en el WiZink Center.

Allí tendrá lugar el 16 de octubre la única actuación de la boy band de K-Pop Got7, así como la del astro del reguetón Nicky Jam el 31, aunque pasará antes por el Coliseum de A Coruña, concretamente el 12.

Por ambas ciudades pasará también en ese mes la gira de los veteranos Pixies para presentar su inminente nuevo disco Beneath the Eyrie. Estarán el 24 en la sala La Riviera de Madrid y el 26 en Coliseum, tras arrancar gira el día 23 en el Sant Jordi Club de Barcelona. En noviembre, el día 2, el folk rock de The Lumineers recalará en el WiZink Center para presentar su álbum III y a continuación habrá una buena descarga de música en formatos más pequeños. La singular diva pop Charlie XCX se subirá el 20 a las tablas de La Riviera y el 22 a las de Razzmatazz, el mismo día que la emblemática banda alemana de new wave Alphaville estará en Ochoymedio. El 23 lo hará en la sala Apolo de Barcelona. Tras su reciente paso por Mad Cool, retornan al país tanto Vampire Weekend (el día 25 para actuar en La Riviera y un día antes en Razzmatazz), como los jóvenes pero clásicos roqueros Greta Van Fleet (el 26 en el San Jordi Club). La electrónica con trasfondo de Hot Chip pasará igualmente por La Riviera (28 de noviembre) y Razzmatazz (29). Y antes de que acabe el mes, José Luis Rodríguez El Puma inicia una gira española que comenzará en el Teatro Rialto de Madrid (día 25).

El mes de la Navidad anticipará algunos de sus mayores regalos. Así, Bryan Adams ofrecerá un extenso tour nacional desde el día 3 en el Palacio de los Deportes de Murcia y Enrique Iglesias, por su parte, ofrecerá un único concierto en el WiZink Center el día 7. Vanesa Martín volverá a espacios tan importantes como el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla (20 de septiembre), WiZink Center (27) o el Palau Sant Jordi (15 de noviembre), al igual que Melendi, que pasará el 27 por la plaza de toros de Valencia.