Once artistas del indie y pop nacional participarán en el Music Tour de Eutopía

Eutopía ha cerrado su 'Music Tour' con las actuaciones de once artistas referentes del panorama indie y pop español y, así, al concierto ya anunciado de IZAL el día 11 de octubre en Axerquía, de la mano del I Like Festival, se suman Airbag, Malpoeta y Los Traidores, Hábikas, Divinorum Dimenssions, Seven Lives, McEnroe ,Alice Wonder, Primatah, Full Laugh, Ángel Stanich y The Levitants.

El asesor de programa del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Córdoba, Salvador García, ha señalado en un comunicado que desde el Festival Eutopía "se intenta dar espacio a grupos emergentes locales, en fechas como el domingo 13 de octubre en la que se cuenta con cuatro actuaciones, y también sumar referentes surgidos en la juventud como Airbag, McEnroe o Alice Wonder".

Las actuaciones se llevarán a cabo en la Sala Hangar del 12 al 17 de octubre y las entradas se podrán adquirir en la plataforma 'Wegow.com' o en la propia Sala Hangar. Este programa ha contado con las colaboraciones de Ayuntamiento de Córdoba y Diputación de Córdoba y la organización del Instituto Andaluz de la Juventud.

Los artistas del 'Music Tour' se darán cita en el escenario de la Sala Hangar. Airbag actuará el sábado 12 de octubre, con un precio de entrada de ocho euros, Malpoeta y Los Traidores, Hábikas, Divinorum Dimenssions y Seven Lives, se darán cita el domingo 13 de octubre con entrada libre hasta completar aforo.

Por su parte, McEnroe y Alice Wonder actuarán el martes 15 de octubre, también con entrada libre hasta completar aforo, Primatah y Full Laugh les seguirán el miércoles 16 de octubre con entrada libre y

Ángel Stanich y The Levitants cerrarán el 'Music Tour' el jueves 17 de octubre con un precio de entrada de ocho euros la entrada.