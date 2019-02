Octavio Salazar: «Hay que hacer que el #MeToo sea en plural»

Si Fernando Savater en los 90 lanzó, con éxito, un manual para estimular el pensamiento entre los jóvenes con Ética para Amador, el escritor y catedrático de Derecho Constitucional cordobés Octavio Salazar vuelve ahora en su lucha contra el patriarcado con #WeToo, un libro que pide un mundo igualitario. Y un libro dirigido también a los más jóvenes. «Es un texto que surge de mi experiencia vivida como padre y como profesor», explica Salazar, autor también de títulos como El hombre que no deberíamos ser. «En mi trabajo he detectado que hay una involución en cuanto a la igualdad de sexos, como violencia o maltrato e, incluso, escuchando opiniones y viendo actitudes me he sentido más moderno que algunos de los alumnos de instituto de Secundaria de Córdoba o de la facultad -argumenta-, y me he dado cuenta que es urgente que trabajemos para desmontar muchos prejuicios derivados de la ignorancia».

Un volumen que es una llamada para que los jóvenes abran espacios de reflexión en colegios, institutos o facultades, para que se pongan gafas moradas y se impliquen en la lucha feminista, «que nos incumbe a todos» y que empieza para el autor desde el título del libro #WeToo (Planeta), informa Efe.

«Hay que hacer que el #MeToo sea en plural -explica el escritor- porque es necesario trabajar desde la educación y la pedagogía para hacer comprender que hay una lucha por la igualdad que nos compete a chicas y chicos y que hay muchas maneras de ser hombre».

«Las mujeres están en la calle reclamando sus derechos y que sus compañeros las traten de otra manera. Las jóvenes son las más brillantes y sacan mejores notas y los chicos están más perdidos porque no tienen referentes, solo los mediáticos, los de toda la vida y les falta otras propuestas de masculinidad», subraya el autor de Masculinidades y ciudadanía: los hombres también tenemos género.

Y esta brújula escrita para guiar a los jóvenes por el feminismo comenzó también para el autor a raíz de las propias dificultades que tuvo con su hijo de 17 años para hacerle llegar «opiniones y actitudes correctas sobre la igualdad». «Me era difícil llegar a él, entre la fraternidad con su grupo de amigos y las redes sociales a las que están pegados durante casi 24 horas, se establecía una muralla, y me plantee lo más general y teórico: ¿qué es esto del feminismo?».

Y por esa respuesta comienza este libro, en el que en sus diez capítulos habla de la pornografía como modelo tóxico, los mitos del amor romántico, la violación, las manadas, los machotes y las señoritas, el patriarcado; las diferencias entre sexo y género, o de que lo contrario al feminismo es la ignorancia, de la que habla el autor recordando a la filósofa Ana de Miguel. También hay capítulos como Mi chico me pega lo normal, la masculinidad homofóbica, femenino plural o lo contrario al feminismo no es el machismo, entre otras muchas y sustantivas cuestiones.

«Trato de explicar en el primer capítulo las ideas falsas que hay en torno al feminismo; ese es el punto de partida y a partir de ahí trato cuestiones cercanas a la vida de los jóvenes. Hace falta mucha educación, que no se está haciendo desde las escuelas. Educar en afectividad y sexualidad, en cómo manejamos las emociones; y, sobre todo, lo que tiene que ver con el sexo, y eso implica también a las familias no solo a la escuela», advierte. Para Salazar la pornografía es tóxica y un reto a tratar. «No se trata de prohibir, pero hay que darles herramientas pasa saber qué es lo real», dice.