Una obra del artista Daniel Canogar, en la fachada mediática del C3A

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, C3A, presenta este jueves el proyecto digital Arde (Burn), 2018, de Daniel Canogar, la segunda obra encargada de manera específica para la fachada mediática, tras la realizada por el artista norteamericano, Jim Campbell.

Esta pieza se va a proyectar todas las noches desde la caída del sol hasta medianoche y el mejor lugar para su visionado es la orilla del río opuesta al C3A.

Según informa Consejería de Cultura de la Junta en una nota de prensa, Daniel Canogar parte de una imagen a la que ha recurrido anteriormente: el fuego. Esta imagen de la llama se contrapone visualmente con el río Guadalquivir. El artista conecta la idea del fuego, como símbolo de lo atávico y lo ancestral, con el soporte tecnológico digital de la fachada mediática. La llama es también una imagen iconográfica que encontramos en la Historia del Arte occidental, y que nos lleva a la noción de la luz, el claroscuro, la sombra, y también de la contemplación hipnótica.

SOBRE EL ARTISTA

Daniel Canogar (Madrid, 1964) recibió un máster con especialización en fotografía de la New York University y el International Center for Photography en 1990. Como artista visual trabaja con fotografía, vídeo e instalación. Ha creado numerosas piezas de arte público permanentes con pantallas escultóricas de LED flexibles, incluyendo Pulse, en Zachry Engineering Education Complex en la Universidad de Texas A&M; Tendril, en el Aeropuerto Internacional de Tampa; Waves, en el atrio de 2 Houston Center, Houston o Constelaciones, el mosaico fotográfico más grande de Europa creado para dos puentes peatonales que cruzan el río Manzanares en el Parque MRio en Madrid.

Entre sus últimos proyectos destacan Storming Times Square, una intervención de vídeo en 47 de las pantallas de Times Square, NY; las exposiciones individuales Fluctuaciones en Sala Alcalá 31, Madrid; Echo en Galería bitforms, Nueva York y Galería Max Estrella, Madrid; Sikka Ingentium, en el Museo de la Universidad de Navarra, Pamplona; Quadratura en el Espacio Fundación Telefónica de Lima; Vórtices, una exposición sobre agua y sostenibilidad para la Fundación Canal de Isabel II de Madrid; y la instalación Synaptic Passage para la exposición Brain: The Inside Story, en el American Museum of Natural History de Nueva York. Asimismo, exhibió dos instalaciones en el Sundance Film Festival 2011.