Los nuevos creadores de la Fundación Gala

Los jóvenes explican los proyectos que desarrollarán en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores este curso.

ESTEFANÍA ARISTA PALACIOS

POETA Y ENSAYISTA Licenciada en Escritura Creativa y Literatura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha publicado el cuento Todos se quedan (2016). Escribe notas, efemérides y ocasionales reseñas bajo la tutela de Cristina Rascón. Comenta que «la enfermedad y la familia van de la mano en mis poemas y en mi historia». Diagnosticada con crisis focales del lóbulo temporal derecho, dice que «me propongo realizar un libro que profundice el tránsito que atraviesa una familia durante la enfermedad».

LUCÍA TELLO MOLINA

PINTURA Grado de Bellas Artes, Universidad de Sevilla (2014-2019). Colaboradora como alumna interna en la asignatura Discursos Pictóricos en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla desde el curso 2017. Durante el 2018 ha realizado varias exposiciones. Veo la luz es el título del proyecto que desarrollará durante su beca. «En él trato de indagar sobre los límites de lo visible a través de la investigación plástica. Este proyecto se centra en una serie de imágenes flotantes que tienen su origen en una realidad vivida, pero que son posibles solo gracias a la experiencia de la materia pictórica».

CARMEN ROTGER ORDÓÑEZ

LITERATURA Doble Grado en Derecho y Relaciones internacionales (Icade, Universidad Pontificia Comillas). Directora y escritora de microteatros. Segundo Premio en la categoría Relato, Concurso Literario Memorial Florencio Segura (2015, 2017 y 2018). El tema central en Polentia, «la novela que quiero escribir durante mi estancia, es cómo afecta el turismo masivo a las ciudades o pueblos que viven en él, a través de la mirada de una mujer en su veintena, que intenta hacerse un hueco en algún mundo».

ELVIRA SUSÍN CASTÁN

LITERATURA Estudios universitarios de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Deusto (Bilbao). «Nací con la escritura, crecí con ella. Cuando aún no sabía leer, jugaba a escribir libros», cuenta. En el proyecto que desarrollará en la fundación, titulado En aquel lejano país, «planteo dos historias diferentes que son una sola. Ambas son historias sobre búsquedas: la primera relata la búsqueda de una mujer que quiere encontrar uno de los libros que más le marcó en su niñez, y la segunda relata la historia del libro que la mujer está buscando».

JUAN DOMINGO AGUILAR

LITERATURA Ha sido director del grupo Viridiana Teatro, con el que ha conseguido diversos premios, entre ellos a la Mejor Obra en el Festival de Teatro Universitario de Granada, así como varias nominaciones en el Festival Nacional de Teatro Independiente de Barcelona. Sus poemas han aparecido en varias revistas. Ha publicado Nosotros, tierra de nadie, poemario premiado. «El proyecto en el que trabajaré en la fundación es un libro de poesía en el que utilizaré el cine como hilo conductor y realizaré un ejercicio de acercamiento generacional a todos los temas que preocupan a los jóvenes de hoy».

PAULA SÁNCHEZ BENITO

ARTES PLÁSTICAS Grado en Bellas Artes (Universidad de Salamanca, 2017). Autora de varias exposiciones individuales y participante en numerosas exposiciones colectivas. «Para mi trabajo en la fundación busco documentar e interpretar la figura del individuo/usuario en el contexto de las nuevas aplicaciones sociales móviles vinculadas al ámbito de la imagen y la autorrepresentación en las redes centrándonos en Snapchat e Instagram».

KEVIN CUADRADO SERRANO

TEATRO Narrador, poeta, editor, promotor cultural. Licenciado en Comunicación social para el Desarrollo. Dirige el sello independiente Bichito Editores y la revista de arte y literatura Bichito. Director, productor y guionista de varios cortometrajes. «Mi proyecto a desarrollar es una obra de teatro que gire en torno a Lázaro, músico ambulante y trabajador del sector El malecón. La obra está ambientada en La Habana».

PALOMA SILVEIRA ROSSATTO

COMPOSITORA Violinista, graduada por la Universidad de Santa María (Brasil), donde cursó su Bachillerato en violín y profesionalmente ya ha integrado orquestas y grupos de cámara en Brasil, donde también actuó como profesora, concertista y productora. 12 Caprichos para violín solo es el título del proyecto que desarrollará en Córdoba. «Propongo un puente entre las tradiciones de la música tradicional de Brasil, basándome principalmente en el estudio de las piezas para Bandolín de Hamilton de Holanda, así como de las creaciones de los violinistas de la Escola de Violino Popular de Brasil».

ALEJANDRA RETANA

NOVELA Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas. Ganadora de numerosos premios y reconocimientos. Olivia, la que abrió la tierra es una novela antiesclavista «que le debo a las más de treinta supervivientes de trata de personas con fines de explotación sexual que me confiaron sus historias. Narra la historia de supervivencia de Olivia, una víctima de trata que es explotada sexualmente en tres países de tres formas diferentes».

BORJA MORENO MARTÍNEZ

GUION AUDIOVISUAL Grado en Filología Clásica (Murcia, 2017). Ha estado desarrollando un proyecto en la Fundación SGAE. Trabaja en la programación y organización del Festival de cine de Benidorm y en otros. «Mi proyecto en la fundación es una serie de 8 capítulos de 50 minutos, titulada Renacida. En ella, Renata Galiay Boix, una joven maestra de pueblo de la II República española desaparece en extrañas circunstancias, el día antes del estallido de la Guerra Civil y reaparece en la Barcelona de 2018. Descubriendo la historia de España, hará la imposible por volver, cambiarla y salvar a su familia».

MARÍA ROSA ARÁNEGA

ARTES PLÁSTICAS Grado en Bellas Artes (Universidad de Granada, 2013-2018). Ganadora de ARTSevilla. Ha realizado varias exposiciones individuales. El pasado arde mal se propone «como una investigación plástica que tendrá como eje del proceso al dibujo. A partir de fotografías del presente e imágenes del pasado de Córdoba, se tratará de hacer una narrativa conectiva desde esa memoria que nos dice algo sobre nosotros y los que nos precedieron, sobre aquello que fuimos, ya que no solo portan información del pasado sino que nos dan acceso a su registro emocional e identitario».

ALBA LORENTE HERNÁNDEZ

ARTES PLÁSTICAS Graduada en Bellas Artes (Zaragoza, 2012-2016). En la actualidad, doctoranda en el Programa de Investigación de Arte Contemporáneo de la Universidad del País Vasco. Damnatio memoriae, su proyecto, «busca dejar atrás lo estipulado para centrarse en aquellos que se plantean otro tipo de métodos y ven la destrucción como creación no solo de una imagen sino de una metodología de comprensión antropológica. Mi proyecto aspira a dar un punto de vista diverso al término que defiende el acto destructivo como una condena concibiéndolo como un método de creación y aprendizaje tanto personal como pictórico».

ANA PAVÓN PORRAS

PINTURA Grado en Bellas Artes (Málaga, 2018). Finalista del Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz, 2018) y 2º premio Concurso de Pintura Sierra Elvira. Ha participado en varias exposiciones colectivas. The Mistery on the table es «un proyecto pictórico que explora las capacidades plásticas de la idea de lo oculto como método de seducción, con el fin de crear la ilusión y generar la curiosidad que obligará al ojo a acercarse a aquello que a mí me interesa: la superficie pictórica».

ROSA AGUILAR SANTOS

ARTES PLÁSTICAS Estudiante de último curso en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Ha obtenido la Beca de Residencia Artística Plein Air Festival (Vall de Llémena, Lleida, 2017) y la Beca de Residencia Artística Plein Air Festival (Vall de Boí, Gerona, 2016), así como la Beca del Curso Superior de Paisaje de Priego (2018) y la Beca de Residencia de Pintores Pensionados de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce (Segovia y Rascafría, 2018). «En los últimos años mi trabajo ha girado en torno al desarrollo de un lenguaje pictórico inspirado en el paisaje. A raíz de mis experiencias artísticas en distintos lugares de España he podido amoldar mi lenguaje a las distintas geografías y situaciones que me presentaban, ayudándome de la experiencia paisajística y relatos sobre el lugar».