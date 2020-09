Pintura rápida para captar la esencia de los patios de Córdoba

Pintar el vínculo de los patios con la provincia de Córdoba. Ese es el tema lanzado a los artistas este año por el Concurso de Pintura Rápida que convoca la Fundación Viana y que llama a "captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones y su interacción con los patios".

Con esa base, 84 pintores están embarcados hoy en una aventura pictórica marcada por el tiempo finito. Solo tienen nueve horas para encontrar el rincón perfecto, visualizar el momento que quieren reflejar, definir las luces y dejarse llevar por la inspiración.

Aunque las bases establecían que se podía elegir cualquier punto de la provincia, muchos de los pintores han sucumbido a los encantos del Palacio de Viana, abierto para ellos hoy, para situar su caballete. Ya en la plaza, varios artistas llevan desde primera hora pintando. Francisco Javier de la Poza ha venido desde Baeza para participar en el concurso. A media mañana, su lienzo estaba manchado en tonos amarillos y marrones. "Parto de un color muy estridente y luego matizo mucho, ahora estoy intentando dibujar, romper y volver a pintar", explica, mientras observa meticulosamente la estructura arquitectónica de la fachada. "Me gusta pintar el ambiente, la atmósfera del momento, pero no soy muy de flores, por eso he elegido este lugar".

A pocos metros, José María Sánchez, granadino, coincide en su gusto por la arquitectura, más que por las flores, lo que se refleja en las líneas marcadas sobre la tela. "Pretendo sugerir el interior del patio visto desde fuera, desde el que se asoma a través de la ventana", explica, "la fiesta de los patios en Córdoba consiste en eso, en abrir tu casa a la gente para que conozcan tu intimidad".

Captar la luz en función del espacio y el lugar elegido parece la tarea más complicada. Cada cual se enfrenta a su propia luz, muy distinta a la de todos los demás.

Entre los concursantes, hay pintores aficionados y pintores profesionales con amplio bagaje no solo en la pintura sino en la pintura rápida. Es el caso del cordobés Manuel Castillero, uno de los artistas de la exposición Córdoba Contemporánea, que acumula un centenar de premios en esta modalidad y que ha elegido el patio de la entrada a Viana para situarse. "Este formato de pintura me encanta, no pienso en el tiempo, trabajo como lo hago en el estudio, cambiar la forma de trabajar es un error porque no eres tú mismo", explica. A partir de ahí, "hay días que te dejas llevar y otros en que meditas más lo que quieres hacer para no perder el tiempo. Tampoco le molesta la presencia de público, algo que comparte con el resto de participantes, que aseguran que una vez se concentran en la obra que están realizando lo que pasa alrededor no les afecta. En su obra, en tonos marrones y ocres a la hora a la que lo veo, pretende mostrar "la monumentalidad de Viana, su emotividad", señala.

El pintor el malagueño Cristóbal León. Foto: MANUEL MURILLO

Enamorado del Palacio de Viana, cree que el concurso es un revulsivo cultural "muy necesario" para Córdoba, donde se han ido perdiendo convocatorias artísticas en los últimos años. "Hacen falta iniciativas como esta para resituar Córdoba como foco cultural", recalca.

En un rincón más oscuro y apartado, Fernando Wilson, de Málaga, pintor y diseñador gráfico, escenógrafo, según explica, se debate por otros derroteros más ligados a la abstracción, trazando "líneas maestras y pulverizados como base de su obra".

Nada más traspasar la puerta de entrada, un pintor malagueño, Cristóbal León, se detiene para explicar lo que muestra su cuadro. "Quiero representar lo que significan los patios cordobeses deteniéndome en un rincón para llevarlo después a la abstracción". La arquitectura está muy presente en la mayoría de las obras, mucho más que la vegetación o la gente que transita a esa hora por los patios. Claro que aún son creaciones incipientes, que crecen poco a poco

En los patios interiores, por fin aparecen las primeras mujeres, con paletas de color muy variadas y luminosas. Mª Ángeles Díaz, de Cádiz, está concentrada en su cuadro, monocromático, en todos azules. "A veces lo hago así, utilizo un solo color", explica, mientras matiza los tonos de la fuente protagonista de su cuadro. La gente pasa entre los pintores, les hace fotos y comentan lo que ven. Ellos siguen como si tal cosa. "Me meto mucho en la pintura, el tiempo se pasa volando", sentencia.

Una de las artistas que participa en el concurso. Foto: MANUEL MURILLO

Más adelante, Cristina Díaz, sevillana, cambia el tercio con una obra de tonos sobrios. Su intención es mostrar "el paso de un patio a otro, la comunicación que se establece". Para ello, según relata, "simplifico lo que veo, me voy al fogonazo de luz, al movimiento de la gente, y me quedo con los elementos", comenta. Al igual que sus compañeros, opina que "pintar al aire libre es un placer porque se aprende mucho" y los concursos como este "te permiten reencontrarte con otros pintores, nos conocemos todos y aprendemos unos de otros y pasas un día muy bueno". Hasta las 6 de la tarde podrán seguir creando. El fallo del jurado se conocerá el lunes.