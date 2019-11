Noviembre del 2019: la 'era Blade Runner' ya está aquí

Bienvenidos al mes de noviembre del 2019. Si las profecías de 'Blade Runner' (Ridley Scott, 1982) se hubieran hecho realidad, Los Ángeles sería una ciudad sumida en una eterna y lluviosa noche, con coches voladores y replicantes acosados por policías y cazarrecompensas.

La realidad no es exactamente como la pintó el autor de 'Alien', aunque muchos dirán que nos hemos acercado bastante: emergencia climática, inteligencia artificial, manipulación genética, avances en cibernética, reconocimiento facial, coches autónomos, un Estado omnipresente...

Aciertos o errores de la anticipación al margen, las redes sociales no han desaprovechado la ocasión para contrastar la situación de la ciudad californiana en la película y en la actualidad, cuando Los Ángeles vive acosada por devastadores incendios forestales.

Blade Runner was set in Los Angeles in November 2019 - we are there now and it doesn’t *exactly* match what’s going on #wildfires #BladeRunner2019 pic.twitter.com/bzUgOrfcO6