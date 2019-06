«Nos ha sorprendido haber llegado tan hondo a la gente»

Han pasado diez años desde que Fuel Fandango -mitad Cristina Manjón (Nita) y mitad Ale Acosta- comenzó a rodar con una particular fusión de tradición flamenco-coplera, música negra y ritmos propios de la electrónica que ha calado en un público al que hace disfrutar de espectáculos llenos de baile y fiesta. Ahora, y mientras prepara su cuarto disco, el dúo recorre la geografía española con un nuevo show con el que agradecer una década de fidelidad a sus seguidores. Mañana, a las 00.30 horas, pasarán por el Festival Ríomundi con su nuevo espectáculo, del que habla en esta entrevista la parte cordobesa de la banda, Nita.

-Estan de cumpleaños. Y lo celebran por todo lo alto. Supongo que el mejor regalo es el aplauso del público.

-Así es, llevamos recibiéndolo diez años. Y con este nuevo show estamos teniendo una respuesta muy positiva de la gente. Hemos querido hacer algo especial para agradecérselo.

-Además de los temas de ‘Aurora’, su último disco, ¿qué más se escuchará en su concierto? ¿Cómo es ese nuevo ‘show’?

-Es un show en el que hemos versioneado las canciones de un modo más electrónico. Hemos cogido el repertorio que más nos apetecía, un resumen de los tres discos anteriores. Además, contamos con una banda nueva en la que llevamos dos baterías en vez de una, con David Bao y Goiko Martínez, y la guitarra eléctrica de Richie Palacin, un músico muy ecléctico, muy flamenco, igual que los percusionistas. Creo que ahora hay un sonido en vivo muy acorde a la banda, y es un espectáculo de mucho baile, con una escenografía nueva. Es muy distinto a los anteriores.

-¿Esa tendencia hacia a la electrónica significa un cambio en esa particular fusión en la que el flamenco tiene mucho que ver?

-No. Yo empecé con el flamenco y la copla cuando era muy pequeña, y todo lo que haga va a tener ese sello. Y aunque hemos hecho versiones más electrónicas, seguimos teniendo, como siempre, esa fusión.

-Actúan mañana dentro del Festival Ríomundi. ¿Qué les parece esta cita?

-Sé bastante poco de ella, pero por lo que he podido conocer me parece una propuesta muy interesante. De todas formas, compartir cartel con Mala Rodríguez y Lin Cortes nos hace muy felices. Son dos artistas increíbles.

-¿Es Córdoba un lugar especial para ustedes?

-Para mí, sí. Siempre que toco en Córdoba me suelo poner bastante nerviosa, pero supongo que es normal. Quiero estar a la altura y, sobre todo, disfrutar, algo que no siempre consigo. Espero que mañana los nervios se vayan para otro lado y disfrutar compartiendo mi música con mi familia, con mis amigos y con gente nueva que pueda descubrirnos.

-Todo empezó con una mezcla de tradición flamenco-coplera con música negra y ritmos propios de la electrónica, y ha dado resultado. ¿Esperaban este éxito?

-En mi interior, siempre he sabido que esto era mi mundo, mi profesión, y era a lo que me iba a dedicar. Pero con este proyecto, en concreto, no me esperaba este éxito. Yo no pensé siquiera que íbamos a grabar un disco, y ya vamos a por el cuarto. No me lo termino de creer, estoy muy agradecida y feliz porque es un proyecto muy especial que he hecho con mucho amor, con una persona muy especial, y es lo que quería hacer desde siempre. Nos ha sorprendido poder haberlo desarrollado y que haya llegado tan hondo a la gente.

-¿Toda fusión enriquece?

-No lo sé. Creo que las cosas hay que hacerlas con honestidad y con amor y porque uno las siente. Eso es el arte. Hacer por hacer, para vender o ganar dinero, no creo que funcione, y si lo hace, quizá sea solo por un tiempo. Para mí, lo importante es hacer algo en lo que creo, que mi música me represente, que se identifique con mis valores, con mi verdad.

-¿En qué ha cambiado Fuel Fandango en estos diez años?

-Hemos cambiado en todo, empezamos muy jóvenes, pero, esencialmente, seguimos siendo las mismas personas. Agradecemos cada día dedicarnos a lo que nos gusta y seguimos dándolo todo. En cuanto al grupo, creo que ha evolucionado para mejor, hemos aprendido mucho.

-¿Cuáles diría que han sido sus momentos más especiales?

-Ha habido muchos conciertos muy especiales, algunos en lugares muy raros y recónditos que nos han llenado de experiencias. El último fue en Bamako, la capital de Mali, donde colaboramos y tocamos con músicos africanos muy conocidos allí. Me quedo con esos conciertos que nos llenan el alma.

-Ya va tocando disco. ¿Tienen ya canciones en la cabeza?

-Si, tenemos ya material y muchas ganas de sacarlo. Si todo va bien, saldrá a principios del próximo año y sacaremos un single de adelanto después del verano. Tenemos muchas ganas, estamos haciendo algo bastante especial.

-¿Habrá nuevas influencias o seguirán por este camino?

-Seguiremso la estela de nuestros discos, con la experimentación y fusión que siempre nos caracteriza, pero ningún disco es igual que el anterior.