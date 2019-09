Natalia Velasco, la ilusión de las escritoras jóvenes

La poeta Natalia Velasco (Málaga, 1998) ha llegado al festival internacional de poesía Cosmopoética "súper ilusionada" por participar en este evento, en el que compartirá una lectura con la escritora asturiana Laura Casielles (Pola de Siero, 1986).

El acto tendrá lugar en la Sala Orive, a partir de las 20.00 horas. Velasco estudia Traducción e Interpretación de inglés y griego moderno en la Universidad de Málaga, y ha ganado la séptima edición de Ucopoética (2019). En el fallo del jurado se destacó "su frescura en el uso del lenguaje y su ingenio en la construcción de los poemas, en los que destacan elementos como el ritmo y el humor".

En un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la mañana de este domingo, la joven escritora ha comentado que entró en el mundo de la poesía a raíz de un bloqueo con la prosa que le llevó a dejar de escribir durante dos años.

Un taller de la universidad la introdujo en este género literario y afirma que "me encuentro tan cómoda en esta etapa que no me sale escribir prosa". En estos momentos, trabaja en un poemario en el que aborda su experiencia como atleta de salto con pértiga a nivel nacional y ha admitido que "nunca había podido escribir sobre eso hasta ahora, a partir de dejarlo".

En cuanto a la conexión de este otro mundo con la poesía, ha detallado que es "muy personal, es un deporte muy sensorial y por ahí lo he encaminado", además de vincularlo a la etapa "de transición" en la que se encuentra ahora.

Preguntada por su compañera de cartel, Natalia Velasco ha indicado que "me parece maravilloso", manifestando que comparten algunos temas en su escritura y subrayando también que Casielles tiene "poemas frikis" como ella misma.

La lectura de estas dos jóvenes poetas sucederá a la intervención de la poeta, dramaturga y 'performer' Joelle Taylor, que inaugurará la presencia de autores británicos en el festival participando en el ciclo Cosmoversos junto a la escritora española Isla Correyero.

Así, el director artístico de Cosmopoética, Antonio Agredano, ha indicado sobre Taylor que "es una poeta arriesgada", adelantando que "creo que hará un espectáculo especial". En cuanto a Correyero, ha recordado entre otras ideas que recogió en Feroces (1998) la poesía crítica que estaba gestando en España.

La tercera jornada de Cosmopoética está contando este domingo con diferentes actividades y será clausurada, a partir de las 21.00 horas en la Sala Orive, con el espectáculo ofrecido por Christina Rosenvinge.

Después de tres décadas de carrera musical, la artista acaba de publicar su primer libro Debut. Cuadernos y canciones (Random, 2019). Sobre el escenario, tocará algunos de sus temas y recitará sus poemas.