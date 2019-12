La música que vendrá

El mundo que en el 2019 alucinó con Billie Eilish y Rosalía aguarda impaciente novedades por parte de estas rompedoras artistas en un 2020 en el que podrían materializarse retornos muy esperados como los de Rihanna o Pearl Jam, y en el que parece claro que habrá discos de Lady Gaga y de Pablo Alborán.

Esta vez el nuevo año arrancará bastante potente en cuanto a lanzamientos discográficos, con un mes de enero que dejará de lado su habitual apatía para entregar trabajos de artistas de éxito comercial como Selena Gómez (Rare, día 10) o Halsey (Manic, 17).

El día 24 habrá material nuevo en el mercado de Pet Shop Boys (Hotspot) y el 31 desembarcarán el exmiembro de One Direction Louis Tomlinson (Walls, debut en solitario), Kesha (High Road) y Meghan Trainor (Treat Myself). Además, podría llegar nuevo álbum de Ozzy Osbourne, Ordinary Man.

En febrero, el tono musical será más roquero, con la vuelta de Green Day (Father of All Motherfuckers, día 7), la psicodelia de Tame Impala (The Slow Rush, 14) y el brío de The 1975 (Notes on A Conditional Form, 21), después de consolidarse con su anterior disco, A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018), que ganó el premio al álbum británico del año en los últimos Brit.

Entre otras novedades, de cumplirse las predicciones el que viene volverá a ser un año de divas. Así, Lady Gaga publicó en septiembre una foto en el estudio trabajando en su sexto disco y mucho se ha hablado del álbum que debía tomar el relevo a ANTI (2016), de Rihanna, que ha bromeado en sus redes con el asunto: «Yo escuchando R9 y negándome a publicarlo».

Rosalía ha revelado que su tercer disco estará en la calle este año y en el mercado español también se espera el nuevo álbum de Pablo Alborán y David Bisbal.

Para los más guitarreros, la gran noticia podría girar en torno a Pearl Jam, que no lanzan disco de estudio desde el 2013 y que al menos en público han abrazado la idea de su vuelta en el 2020.

En el punto de mira estarían asimismo nuevos discos de The Killers (Imploding the Mirage), Bon Jovi (2020), Red Hot Chili Peppers (el primero con John Frusciante a la guitarra desde Arcadium Stadium) y The Cure, que afirmaron tener tres discos en la despensa, el primero de los cuales debería haberse lanzado en Navidad.