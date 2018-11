Muere el cineasta Bernardo Bertolucci a los 77 años

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No se discute la importancia de este cineasta en la historia del 7° arte. Sin embargo, su complicidad con el perverso Marlon Brando de la violación (sodomia) a Maria Schneider es no solo un acto criminal sino de abuso de autoridad, que ha quedado como una anécdota. Miles de españoles pasaban la frontera con Francia para ver tal "espectá-culo". Tal crimen y violencia quedó impune ante una joven actriz que no pudo evitar tal acto violento. En aquel film queda patente que el cine también es un espacio de voyeurismo o de mirones perversos. Con la complicidad también de las autoridades correspondientes.