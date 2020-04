José Luis Checha: «Mis versos se alimentan de la realidad que me rodea»

Artista polifacético, sus esculturas de gran formato forjadas en hierro son su trabajo más conocido y reconocido, aunque otra vía de expresión artística para él ha sido la poesía. Pero a su tercer poemario, ¡Cuidado! Algún día puedes ser tú el protagonista de estos versos, se le ha cruzado la crisis del coronavirus, lo que ha impedido que esta obra se presentara en la Feria del Libro de Córdoba. En sus nuevos versos hace una confesión de propósitos en la que los temas cotidianos predominan de manera constante.

-Vuelve a la poesía con ‘¡Cuidado! Algún día puedes ser tú el protagonista de estos versos’. ¿Continúa mostrando la realidad que le rodea?

-Sí, la poesía es muy intimista, de uno mismo, y siempre reflejo los sentimientos y emociones que me provoca lo que tengo a mi alrededor. Los cincos sentidos son los que te van llevando, no solo a escribir, sino a esculpir o pintar. Todo te influye, y mis versos se alimentan de la realidad que me rodea, no puede ser de otra manera.

-La rabia que siente el ser humano indignado ha sido un tema muy presente en su poesía. ¿Por qué?

La sociedad se está comportando de una manera ilógica. Solo hay que ver lo que está pasando con nuestros mayores. Una sociedad que abandona a los mayores es una sociedad podrida. Al ser humano que tiene sentimientos esto le duele. La poesía muchas veces es dolor y tiene que salir de dentro, y cuando se escribe poesía se dice la verdad.

-¿Sigue en este poemario la misma línea de los anteriores?

-Creo que hay una evolución respecto a Mendigos, sobre todo en las palabras y en ese surrealismo picaresco que tanto me gusta. La verdad es que estoy muy contento con el libro y deseando que pase esto para poder presentarlo y publicarlo.

-¿Qué puntos en común tienen su obra poética y escultórica?

-Todo sale del mismo sitio, del mismo imaginario. Es el sentimiento lo que te va llevando. Cuando vas por la calle, cuando lees un libro... Todo te va influyendo. Y todo sale del mismo sitio, unas veces en palabras, otras en metal, en hierro o en cualquier otro material

-¿Le hacía ilusión presentar este poemario en la Feria del Libro de Córdoba?

-Sí, me hacía muchísima ilusión mostrar este libro en esa cita y me da mucha pena, aunque más pena me da lo que está pasando. Para nosotros siempre habrá un momento si conseguimos salir de esto. Ojalá no hubiese llegado nunca esta pandemia, aunque no se hubiese presentado el poemario.

-Ha entrado en la narrativa con algún relato corto. ¿Ha pensado alguna vez en ir más allá?

-Tengo tantas cosas que hacer… Ahora estoy liado con unas vidrieras, con el hierro, que es lo más importante para mí, y me llevaría mucho tiempo. Yo soy de las personas a las que les gustan sentir, ver y hacer, y no darle tantas vueltas a la cabeza. Por eso mi poesía, aparte de que sea intimista, es muy surrealista y muy de verdad. Por ahora, seguiré con los relatos y los versos.