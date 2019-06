El mercado del disco analizará el fenómeno de la cantante Rosalía

El Mercado Internacional del Disco y la Edición Musical (Midem) abrirá hoy una nueva edición en Cannes (Francia), que entre otros muchos asuntos no escapará a la tentación de analizar el fenómeno mundial del huracán español Rosalía. El de la joven catalana será uno de los muchos casos a estudiar durante las cuatro jornadas de encuentros, debates y acuerdos comerciales que jalonarán la considerada gran feria discográfica global desde su nacimiento en 1967.

No será el único punto de atención de una edición que en su apertura ahondará en los horizontes del streaming. Convertido aparentemente en la tabla de salvación del negocio en los últimos años, la industria analiza no solo si llegará a producir auténticos beneficios, también si frenará realmente la piratería o si las plataformas se convertirán en los sellos del futuro.

En esas reflexiones se pondrán sobre el mapa prometedores mercados por descubrir, como el considerado ElDorado del sector, Oriente Medio, pero también la región subsahariana, un volcán musical a punto de entrar en erupción, con una población cuya media de edad apenas supera los 20 años, de la cual 500 millones de habitantes serán propietarios de un smartphone en 2020.

En su afán por aprehender las distintas idiosincrasias de la industria musical según las regiones, la feria también buscará las claves de la internacionalización del pop surcoreano y de la música latina en todo el mundo e indagará en las repercusiones del Bréxit en el negocio de la música en vivo.

Porque aunque no sea su sustrato principal, el sector del directo también estará muy presente en Midem 2019 en cuanto pata más poderosa del negocio musical en todo el mundo. ¿Cuáles son las claves del triunfo de un festival que se precie de ser internacional? La feria no será ajena tampoco a los usuales protagonistas de la música, los músicos, y verá desfilar tanto por sus escenarios como por sus tribunas a profesionales como el rapero y activista LGTBi estadounidense Mykki Blanco, el británico Femi Kuti (hijo del fundador del afrobeat, Fela Kuti) y el español C. Tangana.