Recién llegado de Los Ángeles, ciudad donde fijó su residencia hace un año, y aún con algo de jet lag, el guitarrista cordobés ha adelantado su visita a Córdoba, donde volverá a participar en el programa formativo del Festival de la Guitarrra, para recoger esta noche el tercer premio Mezquita del Cante, el máximo reconocimiento que otorga la peña Fosforito.

-¿Cómo valora este nuevo reconocimiento que le da la peña Fosforito?

-Fue una sorpresa, y a estas alturas de mi vida y mi trayectoria me hace una gran ilusión, más aún cuando viene de gente que quiero, que me conoce desde niño, y de mi tierra. Todo el mundo espera el aplauso de los suyos, pero para mí ha sido una gran sorpresa porque yo sigo creyendo que estoy empezando, estudiando.

-Es una peña que la ha visto crecer. ¿Qué queda de aquel niño?

-La ilusión. Está intacta y ahora más, que me he trasladado a vivir a Los Ángeles para aumentar las perspectivas artísticas de mi profesión.

-¿Cómo vive un flamenco en una ciudad como Los Ángeles? ¿Ha sido fácil la adaptación?

-Es una ciudad muy grande, pero yo estoy muy cómodo y, sobre todo, encantado de cómo valoran mi música, hay una gran actividad cultural porque allí se mueve todo lo relacionado con el cine, que también me interesa.

-¿Es fácil conectar con ese público?

-Para mí, sí. He cambiado mi residencia, de momento, por eso. Cada concierto que he dado en EEUU ha sido una alegría la respuesta del público, y no solo aficionados, y eso para un artista es necesario porque trabajamos mucho para conseguirlo.

-¿Qué papel han jugado las peñas en la difusión y conocimiento del flamenco?

-Me parece que tiene un gran valor que existan, sobre todo, porque mantienen vivo el flamenco entre la gente joven. Yo me hice guitarrista, de niño, tocando al cante en las peñas, además de mis estudios en el Conservatorio Superior de Música. La práctica es muy importante, y ahora mismo, desgraciadamente, no existen lugares para practicar con el cante que no sean las peñas. Nosotros, que nos hemos criado en esto, no le damos importancia, pero yo no tocaría igual si no hubiera estado relacionado con las peñas, que mantienen la afición durante todo el año.

-Aún resuenan los ecos de la actuación de Rosalía en Córdoba. ¿Qué le parece este fenómeno?

-Yo grabé con ella algo, junto a Fernando Vacas. Hubo unas declaraciones mías que crearon un poco de revuelo porque dije que lo que hace Rosalía no es flamenco, aunque ella sabe lo que es. A mí me parece bien, en Los Ángeles es superconocida y hace poco llenó un recinto de 15.000 personas con Juanes. La música está para escucharla, para divertirse, y todo es necesario. Pero cuando surge algo así, empieza la controversia y se juega con ella.

-En pocos días vuelve a ofrecer un curso del Festival de la Guitarra bajo el título ‘La técnica de la guitarra flamenca moderna’. Suena a evolución.

-La técnica de la guitarra cambió con varios guitarristas, principalmente con Serranito, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Después, otros artistas de generaciones posteriores, como es mi caso, han llevado la técnica a sus propias manos. Yo tengo una forma de entender la técnica muy particular y es interesante aprender de varios profesores como hice yo. En este curso, voy a intentar mostrar lo que hago para que luego los alumnos elijan el sonido que les gusta.

-¿Cómo se ve esta cita fuera de Córdoba? ¿Se conoce?

-Por supuesto, y desde hace muchos años. Recientemente, en Fresno, una ciudad entre San Francisco y Los Angeles, escuché que un grupo de universitarios está desesando venir al festival. Eso me parece muy bonito.

-Siempre le ha gustado arriesgar. ¿Qué reto tiene en mente ahora?

-Sacaré disco nuevo en breve, estoy haciendo conciertos con El Tanguero en los que combinamos una buena fusión, y también estoy colaborando con algunos artistas españoles. Con Bunbury, seguramente, haré algo.