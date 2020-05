Marta Galatas: «Ahora necesitamos empezar a soñar una realidad nueva»

Por iniciativa de la librera Ana Rivas, de La República de las Letras, el periodista cordobés Álvaro Pineda y la escritora Marta Galatas (autora de la novela Dejé mi corazón en Manila) ayer se celebró en esta librería una particular cita con esta escritora, dentro de la iniciativa Sueña, vive y sigue leyendo. Como explicó Marta Galatas, antes de comenzar el acto, el objetivo era disfrutar de la lectura y de que los asistentes y organizadores se evadieran, como objetivo fundamental de la literatura, durante unos instantes de la dura realidad de la pandemia del coronavirus. Marta Galatas firmó ejemplares de su novela y compartió esta experiencia literaria con un público que acudió al evento mediante cita previa.

-Incentivar la lectura siempre es importante, pero ¿justo más en estos momentos?

-Sí, porque pensamos que en estos momentos el alma está encerrada y necesita volar. Ahora necesitamos dejar de concentrarnos en la desgracia y hacerlo más en la imaginación, en los libros, en algo que nos despegue de esta realidad y empezar a soñar una realidad nueva. Con este tipo de evento, que se puede extender a otros ámbitos profesionales, queremos aunar fuerzas, en lugar de competir. El coronavirus conlleva que todos tengamos que estar más unidos para sacar a España adelante. Aporto mi libro Dejé el corazón en Manila y voy a regalar ejemplares para que la gente lea. Mi novela es una historia familiar, con protagonistas que viven la Segunda Guerra Mundial, y que se enfrentan a un cambio de conciencia debido a la guerra. Creo que tiene sentido en este momento crear una nueva realidad entre todos. También mi intención es que mi libro sea donado a comedores sociales, residencias de mayores, que llegue a muchas personas.

-Se están equiparando mucho los efectos de la pandemia del coronavirus con los de una guerra y un conflicto bélico está muy presente en su novela.

-Dejé mi corazón en Manila narra la vida de Julia, una española que se marcha de España cuando está a punto de estallar la Guerra Civil para instalarse en la Filipinas postcolonial. Allí vivirá una historia de amor, durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, ante una crisis como la actual, tenemos que unirnos para crear iniciativas que complementen las fuerzas para rehacer España.

-¿Y qué pueden aportar la cultura y la literatura para caminar hacia la nueva normalidad?

-En mi caso particular he terminado mi última novela que tenía a medias. Por eso, quizás he estado más animada durante el confinamiento, porque he tardado más en conectarme a la realidad. La imaginación es muy necesaria para poder vivir otra realidad.

-¿Aprecia que ha habido una explosión creativa durante el tiempo de confinamiento?

Sí, dentro de lo que ha habido negativo, está siendo maravilloso y están surgiendo muchas ideas.

-¿Ha venido antes por Córdoba?

-Sí, pero no por un fin como este. Voy con mucha ilusión, pues a lo mejor surge un libro de Córdoba, es una ciudad muy apasionante. Me apetece mucho.