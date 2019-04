Mark Knopfler levanta Los Califas

Con los acordes de Nobody does that ha comenzado el esperado concierto de Mark Knopfler en la plaza de toros Los Califas, donde el genio de Glasgow ha reunido a más de 8.000 personas, que disfrutarán de la una histórica noche en la que el músico escocés se despedirá para siempre de la ciudad y de Andalucía, dado que ha anunciado que la gira del disco Down the road wherever será la última de su trayectoria.

Un impresionante escenario, con una cuidada iluminación y un innovador sonido, acoge al músico escocés, del que se espera interprete los temas de su última creación, además de recordar, junto a los diez integrantes de la banda, incluido Guy Fletcher, algunos de los grandes éxitos de Dire Straits.

Mark Knopfler interpreta una canción en el escenario instalado en la plaza de toros de Los Califas. SÁNCHEZ MORENO

