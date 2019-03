María Sánchez presenta hoy su mirada feminista al mundo rural

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL), organiza hoy en Córdoba, dentro del ciclo Letras Capitales, la presentación del nuevo libro de María Sánchez (Córdoba, 1989), Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural, con el que la autora busca acercar el feminismo al mundo rural con un ensayo que reconoce y sirve de altavoz a aquellas que renunciaron a una educación para ocuparse de las tierras y de sus familias. La escritora estará acompañada durante el acto de la periodista Irene Contreras, la veterinaria Mª Carmen García y la ganadera Charo García. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas en el salón de actos de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico.

Veterinaria en su día a día y autora además del poemario Cuaderno de campo (2017), Sánchez reivindica el cuidado del ámbito rural y que «hay que cambiar la forma de mirar, de tú a tú, porque desde las ciudades siempre se mira desde una superioridad», aseguró recientemente en un encuentro con medios

A partir de historias familiares y reflexiones sobre la ciencia y la literatura, este libro se plantea como «una excusa para que se reconozca a las mujeres que siempre han estado en el campo y una plataforma para que tengan la oportunidad de dar a conocer sus historias», señaló a Efe la autora, que también afirmó haber vivido «una ruptura» consigo misma. «A quien me quiero parecer son machistas, no he tenido un espejo en el que reconocerme, siempre he querido ser un hombre», explicó.

Sin embargo, no encuentra tanta desigualdad en estas zonas como en la ciudad, con la que se asocia la cultura y no se reconoce que «una persona que cuida el campo tiene el mismo valor como tal».

En este sentido, la autora cree que al fin se está dando espacio en los medios a una imagen realista de la vida rural, aunque «España no ha sido honesta, no le ha dado el altavoz suficiente para que ellas sientan que pueden contar sus historias». Sánchez aborda otros conflictos que asolan el medio rural en España como la explotación de los recursos naturales, el incumplimiento de políticas ambientales, las condiciones de trabajo en estas zonas o la despoblación y el olvido de los pueblos. «Eso es lo peor de la globalización que está llegando a los campos», subrayó la autora.