'Los pilares de la Tierra' se convierte en un musical «épico» y tecnológico

Los responsables de convertir en un musical El médico, de Noah Gordon, se atreven ahora con otro superventas, Los pilares de la Tierra, de Ken Follett, que será una producción «épica» en la que el espectador tendrá una «experiencia inmersiva» gracias a las nuevas tecnologías. No fue Follett sino su agente quien decidió la enésima adaptación de una novela que ya ha sido convertida en película, serie de televisión y de radio, juego de mesa y vídeojuego, recordó el escritor ayer durante la presentación del musical, que se estrenará en octubre de 2020 en Madrid. «Tengo un agente que maneja el tema de las productoras teatrales, que trabaja en Nueva York, así que le llamé para preguntarle si eran buenos y tenían dinero, y me respondió que son fantásticos», detalló Follet, quien reconoció que no ha visto El médico.

Para el exitoso escritor británico, con más de 26 millones de ejemplares vendidos de Los pilares de la Tierra, es «emocionante» que el libro se convierta en musical porque «toda buena historia es emotiva y la música expresa bien las emociones», por lo que aseguró que asistirá a su estreno «deseoso de ver» cómo las emociones que creó con su novela «se trasladan a la música». Follett, que toca el bajo en una banda de blues y ha escrito «muchas canciones, todas malas, horribles» dará total libertad al equipo de la productora onubense Versus Creative, porque él sabe «de palabras» y ellos de musicales y espectáculos y sería «un error» entrar en ese proceso creativo.

El productor Rafael Argudo agradeció la confianza de Follett en un proyecto que «no tendrá continuidad estética con El médico, que ya supera los cien mil espectadores y en menos de tres meses se ha alzado como el número uno para la crítica, sino que será un espectáculo multimedia que integre al espectador con nuevas tecnologías» como proyecciones 360 grados y sonido envolvente. También ha destacado la apuesta por la producción original «en un mundo dominado por las franquicias». Como «épico» lo ha definido quien pondrá banda sonora al libro, el compositor Iván Macías, tarea que considera un «sueño» porque demuestra que «se puede hacer un teatro musical distinto, nuevo e innovador», con una música «con mucha fuerza, de tipo gótico nuevo» y un libreto, a cargo de Félix Amador, que será «una síntesis muy fidedigna de la novela». Macías, que ya compuso para El médico, aseguró que será una producción «impensable en lo económico y en lo cuantitativo, con más de 30 actores y de 20 músicos» que espera seguir el éxito de la adaptación musical de la obra de Gordon, «primer musical español que va a Londres».

«Después de eso, sólo podíamos hacer Los pilares de la Tierra», indicó el músico, a quien le apasionó su lectura y aradeció a su autor que ceda a una productora española su «tesoro más preciado», confianza que responderán con «un musical épico, de furia y pasión que será una revolución del género».

Aún quedan muchas cosas por definir en este musical, cuyo elenco, que se elegirá en unos meses, tendrá «una línea continuista» con El médico» porque es «el mejor de Madrid», pero «tanto el compositor como el letrista, el escenógrafo y los productores tenemos muy claro que nos une la búsqueda de calidad porque no somos una productora que busca la máxima rentabilidad al menor coste, sino que el público que venga y pague 80 euros sienta que lo vale», dijo Macías.