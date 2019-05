Lin Cortés, La Mala Rodríguez y Fuel Fandango llevan su música a Ríomundi

La segunda edición del Festival Internacional de Experiencias Ríomundi tendrá como cabeza de cartel a artistas como Lin Cortés, Fuel Fandando y La Mala Rodríguez en su apartado musical, a los que se unirán, entre el 7 y el 8 de junio, casi setenta intérpretes y bandas, que ofrecerán sus espectáculos en el entorno del río Guadalquivir, aunque en esta ocasión la mayor parte de los escenarios se instalarán en el distrito Sur y Suroeste, para «proteger el casco histórico» y no ocasionar molestias a los vecinos. Así lo señaló ayer el primer teniente de alcalde, Pedro García, durante la presentación de esta cita con la música, la danza, la gastronomía, el medio ambiente, el deporte y la artesanía, que este año tendrá relación con los ríos Danubio, Mississipi, Támesis, Hudson, Rhin, Ganges, Amazonas, Níger, Miño, como invitado nacional, y, por supuesto, el Guadalquivir, por lo que, además de los artistas, también crecen los escenarios respecto a su primera edición.

«Es el único festival que se hace en el mundo dedicado a los ríos y merece la pena que continúe, independientemente de lo que pase políticamente el próximo domingo», dijo García, que añadió que este encuentro quiere rendir homenaje al Guadalquivir, el río que vertebra la ciudad y que «tiene características para poder disfrutarlo».

Por su parte, Joaquín Zurita, coordinador del programa, señaló que las actuaciones serán simultáneas y explicó que este año se ha centrado mucha actividad en el meandro de Miraflores y en el Balcón del Guadarquivir, dejando la Ronda de Isasa para el Danubio, el Sena y el Támesis. Aunque aún no están definidos los horarios, la fiesta musical comenzará el viernes y Fuel Fandando será uno de los primeros grupos en subir al escenario. Sucederá sobre las tablas dedicadas al Guadalquivir, y al dúo le seguirá Lin Cortés, que presentará ante sus paisanos su último disco, Indomable, para finalizar con los alumnos de la Escuela Yo Canto.

Fuel Fandango en una actuación en Córdoba.

El sábado, este escenario acogerá las actuaciones de La Mala Rodríguez, los cordobeses Skygrand Pagers y el grupo femenino Maruja Limón. El Mississipi comenzará su recorrido con Al Raso & Lindy Lovers Swing Córdoba, para seguir con el blues de Nick Moss, la banda local Donnier and his Bones y los sevillanos Surrounders. El sábado, la fiesta volverá a comenzar con swing a cargo de The Dixieland, a quien seguirán los gaditanos The Agapornis, los cordobeses Fever Band y los madrileños Lucky Dados.

El Támesis arrancará el viernes con The Briks y su tributo a Pink Floid, a quien seguirá sobre las tablas la banda marroquí Obsession. El sábado se comenzará en este escenario al ritmo de la música de Queen con Momo, al que seguirá el grupo ST George, que hará un viaje musical por la música británica. Por su parte, el Rhin acogerá sesiones de música durante los dos días, mientras que los sonidos folk se desarrollarán sobre las tablas del río Miño con las bandas Deilin, el viernes, y Cairdean, el sábado. También el Hudson acogerá música electrónica y sesiones de DJ, y los ritmos tropicales y salseros reinarán en el Amazonas con Tropicalia Son, al que seguirá el funky y la electrocumbia de Mariki & David Power, entre otros.

Lin Cortés.

El espacio dedicado al Níger acogerá el viernes la actuación de la cantante etíope Sara Habasha, a quien seguirá Aboubakar Syla con sus sonidoss africanos, que pondrán en escena más tarde el Ballet Sunugal. Los ritmos del mundo continuarán desarrollándose el sábado en este escenario. El Danubio será el enclave más tranquilo el viernes, donde Happy Strings ofrecerá un recital de música clásica, aunque el sábado subirá el tono con la actuación de La Maravilla Gipsy Band. Por último, el Ganges será escenario para sesiones de yoga y durante los dos días se podrá disfrutar de numerosas actividades deportivas.