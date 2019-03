Lila Downs, Lucky Peterson, Rozalén y Miguel Ríos actuarán en el Festival de la Guitarra

Lila Downs, Stanley Clarke, Iván Ferreiro y Lucky Peterson actuarán en el Festival de la Guitarra de Córdoba, que este año se celebrará del 4 al 13 de julio. Para esta edición, el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido ofrecer los conciertos del encuentro de seis cuerdas en escenarios relacionados con el patrimonio cultural y, en concreto, con la declaración de la Unesco de Medina Azahara, Así., el yacimiento arqueológico servirá de escena a más de una actuación con la idea de unir música y patrimonio, según han anunciado esta mañana en la presentación la alcaldesa Isabel Ambrosio y el delegado de Cultura, David Luque. Otros escenarios escogidos para los conciertos del Festival de la Guitarra, además de los habituales espacios escénicos, son la Mezquita-Catedral, el casco histórico y el Palacio de Viana.

Otros artistas que ofrecerán sus conciertos en el festival son Marea, Mercé, Tomatito y Miguel Ríos El presupuesto para esta 39ª edición ronda el millón de euros, un poco menos que el año pasado.

Las entradas se pondrán a la venta la segunda semana de abril.

En esta ocasión, la riqueza patrimonial de Córdoba, proclamada en cuatro ocasiones por la Unesco, se unirá a los sonidos de las seis cuerdas en una fructífera conjunción bajo el nombre de “La Guitarra… Nuestro Patrimonio”.

En palabras de la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, que lo ha presentado hoy “la Mezquita-Catedral en su 35 aniversario como Patrimonio de la Humanidad, el Casco Histórico en sus 25 años de Declaración Universal, los Patios como Patrimonio Inmaterial y la recientemente incorporada Madinat al-Zhara, asumirán en esta edición una importancia reveladora de nuestra deuda con esos rincones de Córdoba que brillan todo el año con luz propia. Las cuatro declaraciones de la UNESCO con las que convivimos, y de las que somos celosos guardianes, se unen a esta cita con la belleza, la fascinación y la música, con su cualidad de embajadoras a las que se suma ahora el sonido de la guitarra, como banda sonora idónea.”

El flamenco, también Patrimonio Inmmaterial de la Humanidad, será otro de los grandes ejes del Festival de la Guitarra de Córdoba de este año, en el que según la alcaldesa de Córdoba “el plantel flamenco integra el anhelo puesto este año por la ciudad para definirse como ‘Córdoba 2019, Ciudad del Flamenco'.” Contar con Eva la Yerbabuena, Mercedes Ruiz, Paco Cepero, Gerardo Núñez, Niño Pura o Mercé y Tomatito, Jose Antonio Rodríguez, Manolo Sanlúcar y Cañizares entre los artistas de este encuentro guitarrístico es un lujo que hace aun mas relevante el cartel del Festival 2019.

Un año más, el certamen guitarrístico cordobés supera los 20 conciertos con la participación de artistas de la talla Ida Nielsen, Stanley Clarke, Lila Downs, Rozalén, Iván Ferreiro, Lucky Peterson, Marea, Manuel Barrueco, David Russel o Miguel Ríos. Esta edición ahonda, en palabras de Isabel Ambrosio “en ese espíritu del Festival que apela al equilibrio. Somos un Festival sin restricciones, sin auras de elitismo, abierto, cercano y prestigioso, que apuesta por llegar cada año a mas público y a mas públicos. Es un equilibrio necesario para llegar a jóvenes y mayores, mujeres y hombres, eruditos y profanos, un equilibrio entre grandes nombres y modestas aportaciones, diversificando al máximo una larga nómina de acciones en la que cualquiera puede encontrar una cita a su gusto y sentirse atraído por las cuerdas en sus mas diversas acepciones“. En esta línea ha hecho especial mención de la presencia femenina en esta cita, que impregna los mas diversos estilos y escenarios.

Homenajes

Este será un Festival subrayado por los homenajes que se tributarán a tres grandes nombres de la historia de las seis cuerdas. Uno de ellos será el dedicado al maestro Joaquín Rodrigo, en el 20 aniversario de su fallecimiento, con Juan Manuel Cañizares y Jose María Gallardo del Rey interpretando el “Concierto de Aranjuez”, además de obras propias en honor del maestro, en el Patio de los Naranjos de la Mezquita, con la Orquesta de Córdoba. Brouwer ofrecerá con este motivo un curso en la sección formativa del Festival.

Leo Brouwer en su 80 cumpleaños será otro de los grandes guitarristas y compositores para este instrumento que tendrá su felicitación en esta cita, con el añadido de ser una figura íntimamente ligada a esta ciudad y su cultura desde hace 27 años. Será un concierto homenaje con presencia del maestro, con sus obras y la participación en primicia del Coro Leo Brouwer, dirigido por Javier Sáenz-López, el guitarrista Javier Riba, el Cuarteto de la Habana y la Orquesta de Córdoba, músicos todos ellos muy vinculados al maestro. La dirección de la Orquesta correrá a cargo de Carlos Domínguez-Nieto.

También Victor Mongue Serranito será ensalzado por su significada trayectoria, siendo objeto de las tradicionales Jornadas de Estudio.

En el programa formativo del 39 Festival de la Guitarra de Córdoba, cuya inscripción ya está abierta, destaca como siempre la presencia de algunos de los guitarristas más importantes tanto de guitarra clásica como flamenca desde Barrueco a Manolo Sanlúcar, Cañizares o Leo Brouwer. La oferta de baile flamenco cuenta también con dos grandes bailaoras de la talla de Eva Yerbabuena y Olga Pericet.

Asimismo, en esta edición apostamos por un taller de ergonomía y técnica postural, impartido por Cecilia Martín, profesora del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y por dos masterclass a cargo de Gerardo Núñez y José María Gallardo del Rey. Por último, cabe reseñar que los cursos de guitarra vuelven a su tradicional ubicación, en el Palacio de Congresos de Córdoba.

La fiesta arranca el 4 de julio

El jueves 4 de julio, el Festival de la Guitarra de Córdoba inaugura su 39 edición con dos mujeres de renombre. En Gran Teatro de Córdoba, a las 20:30 horas, Eva Yerbabuena presenta su exitoso espectáculo “Cuentos de Azúcar”. Por su parte, el Teatro de La Axerquía levanta el telón con el primer gran concierto de esta edición. La cantante y compositora mexicana Lila Downs visita por primera vez el Festival de la Guitarra para presentar sus nuevos temas, junto a lo mejor de su repertorio. Jazz, soul, cumbia, bolero… no hay género que se resista a esta artista todoterreno.

Al día siguiente, el Teatro Góngora abre sus puertas para recibir al maestro David Russell en uno de los conciertos más intimistas de esta edición.

Nuevos escenarios: Patio de los Naranjos, Medina Azahara y Palacio de Viana

El 6 de julio, el festival estrena uno de sus nuevos escenarios. El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral acoge el concierto de la Orquesta de Córdoba junto a Cañizares y José María Gallardo del Rey. Dirigido por Carlos Domínguez-Nieto, el concierto servirá para rendir homenaje al maestro Joaquín Rodrigo en el vigésimo aniversario de su fallecimiento. Pero no será el único gran concierto del día. Esa noche, también actuará en La Axerquía el músico indie Iván Ferreiro, que presenta “Casa”.

El domingo, 7 de julio, el festival celebra el primero de sus días más completos, con hasta tres conciertos en otros tantos escenarios. En primer lugar, el Teatro Góngora acoge a la guitarrista clásica Margarita Escarpa. Posteriormente, el guitarrista jerezano Paco Cepero interpreta su trabajo “Agua Marina” en uno de los monumentos más emblemáticos de Córdoba. Medina Azahara, Patrimonio Mundial de la Humanidad, es el escenario elegido para ello. Y por último, para cerrar el trío de conciertos de este día, Rozalén aterriza por primera vez en el Festival de la Guitarra para llenar la Axerquía con su arte.

La oferta concertística continúa el lunes, 8 de julio, con el concierto fusión que ofrecen el guitarrista flamenco Gerardo Núñez y el guitarrista de jazz sueco Ulf Wakenius en el Teatro Góngora. Un concierto titulado Logos, donde Núñez pondrá el repertorio y Wakenius, la improvisación más contemporánea. Imposible perdérselo. Por otro lado, ese día, Medina Azahara acoge otro concierto inolvidable. Casa Árabe patrocina un espectáculo en homenaje a las damas de la canción árabe.

El martes, 9 de julio, el Gran Teatro levanta de nuevo el telón para acoger otro espectáculo de baile flamenco. En esta ocasión, Mercedes Ruiz y su compañía presentan Tauromagia, una coreografía para homenajear a la obra de Manolo Sanlúcar. A su vez, el Teatro Góngora acoge a otro de los grandes maestros clásicos de hoy y de siempre, el cubano Manuel Barrueco. Ese día, entra en juego otro de los nuevos escenarios del Festival, el Palacio de Viana. Y lo hace con la Orquesta de Plectro de Córdoba dirigida por Juan Luis González.

El miércoles, 10 de julio el primer plato fuerte se degusta en Gran Teatro. La bajista danesa Ida Nielsen, conocida por haber acompañado a Prince desde 2010 y hasta su trágica muerte en 2016. Desde entonces, la bajista gira con su banda, donde tanto su bajo como su voz son los grandes protagonistas. Esa misma noche, el guitarrista clásico Ricardo Gallén demostrará de nuevo en Teatro Góngora por qué es uno de los guitarristas más en forma del panorama clásico mundial. Cierra el trío de conciertos el espectáculo “De verdad”, protagonizado por dos grandes del flamenco como son José Mercé y Tomatito. Mercé y Tomatito ahondan en el flamenco de siempre con un repertorio de canciones con letras y música inédita.

El 11 de julio, Niño de Pura cierra las puertas de la presente edición en Teatro Góngora con su espectáculo flamenco Pura Gloria. Ese día, el Palacio de Viana abre también sus puertas para acoger Infamous Ensemble, con la dirección de Alfonso Serrano, un grupo donde la fusión sonora de requintos, guitarra y bajo caminan hacia una idea común: conjugar tradición e innovación. Por último, en Teatro Axerquía, tiene lugar ese día otro de los conciertos más esperados del año: Lucky Peterson & The Organization. El legendario bluesman estadounidense celebra en 2019 sus 50 años sobre los escenarios. Por eso, no podía faltar a la cita cordobesa. Y es que, aunque Peterson solo tiene 55 años, con solo cinco sacó su primer disco al mercado. Desde entonces, su carrera musical no ha parado de crecer.

Un fin de fiesta muy atrayente

El 12 de julio, Gran Teatro se viste de gala para celebrar el 80 cumpleaños del maestro Leo Brouwer. La Orquesta de Córdoba, el guitarrista Javier Riba, el Cuarteto de cuerdas de La Habana y el Coro Leo Brouwer se suman a esta gran fiesta donde la música del maestro y compositor cubano será la gran protagonista de la noche. Ese mismo día, pero en La Axerquía, tendrá lugar otro de los conciertos más esperados de esta edición. Tras más de seis años de silencio, la banda Marea, uno de los grupos rock más en forma del panorama nacional e internacional se sube a los escenarios con Kutxi Romero a la cabeza. La gira, que le llevará a varios escenarios de la geografía española a lo largo de este año, hará una parada en Córdoba para hacer vibrar al público con su último trabajo “El Azogue”. La Posada del Potro será por su parte protagonista de la final del Concurso de Guitarra de Acompañamiento del Concurso Talento Flamenco 2019 de la Fundación Cristina Heeren.

Por último, el 39 Festival de la Guitarra de Córdoba dice adiós pensando ya en su 40 edición con dos grandes nombres. En primer lugar, el bajista y contrabajista estadounidense Stanley Clarke llega por fin a Córdoba para colmar el Gran Teatro con las frecuencias más graves del jazz. Y después, en una gran fiesta final, Miguel Ríos presenta Symphonic Ríos junto a una orquesta sinfónica en un concierto que, seguro, será inolvidable para todos los amantes del músico granadino.

Con esta programación, el Festival de la Guitarra de Córdoba pretende llegar a todos los públicos posibles. Desde el rock de Marea, el blues de Lucky Peterson o el jazz de Stanley Clarke e Ida Nielsen al indie de Ferreiro, la canción de autor de Rozalén y Lila Downs o el metal de Saxon. Y, cómo no, respetando y cuidando pilares tan básicos para este festival como el flamenco y la guitarra clásica que, en la presente edición, contarán con espectáculos de talla inigualable. El 39 Festival de la Guitarra levanta el telón con el objetivo de que todos los públicos posibles disfruten del extenso abanico que abarcan las seis cuerdas.