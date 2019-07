El legendario Lucky Peterson celebra en Córdoba sus 50 años en la música

El legendario bluesman estadounidense Lucky Peterson, maestro de la guitarra y el Hammond B3, llega a La Axerquía para celebrar sus 50 años dedicados a la música. Originario de Buffalo (Nueva York), Lucky Peterson es hijo de James Peterson, reconocido guitarrista de blues y propietario de The Governor´s Inn, un popular bar de carretera en la ciudad y parada habitual de algunos de los bluesmen más famosos del país. Ahí nació una pasión por el blues que ha ido cultivándose poco a poco hasta hoy. Peterson (voz, guitarra, Hammond B3 y piano), actualmente inmerso en su gira The Blues are back!, estará acompañado por su banda The Organization, formada por Alain Nyame (bajo), Julien Charley (batería), Shawn Kellerman (guitarra) y Rachid Guissous (teclados). Además, el concierto contará con la colaboración de la talentosa cantante texana Tamara Tramell, que interpreta una fascinante mezcla de soul sureño y R&B moderno que logra combinar también los bordes de blues y el sassiness pop.

FLAMENCO // Unas horas antes, será Niño de Pura quién despliegue su arte flamenco en el Teatro Góngora. Hace ya 16 años desde que salió a la luz Pozo y Caudal, última creación discográfica del guitarrista sevillano.

Niño de Pura necesitaba el tiempo y el espacio necesario para que de su mente surgieran las ideas sin tener que rebuscarlas y que sus composiciones tuvieran ese toque de frescura y naturalidad que lo hicieran diferente. Pura Gloria es un trabajo que el propio guitarrista anhelaba y para ello se he rodeado de grandes colaboradores y amigos que han puesto su saber y profesionalidad al servicio de esta idea. Manolo Franco, Arcángel, Sergio Contreras o Churumbaque son algunos de los flamencos que han dado forma a este cuidado trabajo de Niño de Pura.

En el concierto del Teatro Góngora estará acompañado por Carmelo Picón (guitarra), David Galloso (bajo), Óscar Linares (batería), Agustín Henke (percusión) y Keko y María Álvarez a las palmas. Además, Pura de Pura, hija del guitarrista, y Churumbaque participarán como artistas invitados al cante.