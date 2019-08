Qué se lee en Córdoba

Leemos todos los días. A todas horas. La información nos rodea inconscientemente. Somos más lectores que nunca, pero desde hace tiempo leer no es lo que era. La tecnología ha avanzado incluso en este ámbito. La población de Córdoba está dejando que las librerías se consuman a pasos agigantados. «Si nosotros tuviéramos que vivir del pueblo cordobés, doy mi palabra de que llevaríamos cerrados tres años», explica Rafael Osuna, dueño de la Librería Luque.

El verano no es motivo para comprar más libros, el amante de la lectura lo hace en cualquier momento del año. La Librería Luque lleva 100 años en la ciudad de Córdoba, con mucho que contar y mucho que ofrecer. «Esta es la única librería que tenemos, mañana quizás ninguna», añade Osuna, que afirma que «libros no se venden ni en verano ni en invierno, esto es un negocio que va en picado hacia abajo». Sin embargo, La Casa del Libro Córdoba es una de las principales tiendas españolas de libros y, para ellos, cada año «siempre hay un cambio a más ventas». La gente conoce la marca y sabe que a la hora de buscar un volumen, lo van a tener, y no hace falta esperar mucho para conseguirlo.

Este verano, los obras que más se han vendido en las librerías han sido Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marián Rojas, y El poder de confiar en ti, de Curro Cañete. Son dos libros de autoayuda y autorreflexión. También destaca Una historia de España, de Arturo Pérez-Reverte, con una mirada subjetiva, convirtiéndose en un relato ameno y personal.

En cuanto a lo más vendido en La Casa del Libro Córdoba destacan Todo lo que sucedió con Miranda Huff, de Javier Castillo, la historia de una desaparición; Reina Roja, de Juan Gómez-Jurado, que habla de una mujer con un don muy especial; Los asquerosos, de Santiago Lorenzo, un manual de supervivencia; Largo pétalo de mar, de Isabel Allende, ambientado en plena Guerra Civil española, y Lo mejor de ir es volver, de Albert Espinosa, una bella historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor.

Por otro lado, en la Librería Luque las preferencias han sido Cuando la sociedad es el tirano, de Javier Marías; Ordesa, de Manuel Vilas, una crónica íntima de la España de las últimas décadas; Los colores del incendio, de Pierre Lemaitre, sobre adversidad, codicia, corrupción y ambición; La vida a ratos, de Juan José Millás, un diario de más de tres años de vida; La casa alemana, de Annette Hess, donde descubrirá la inmensidad y el horror de Auschwitz, y El médico de Córdoba, de Herbert le Porrier, que transcurre en el siglo XII en Córdoba, capital califal de Al-Andalus.

Por su parte, la República de las Letras es una librería que destaca por ofrecer un servicio de vino y cafés mientras sus clientes deciden y ojean su oferta. En este establecimiento han jugado con la innovación y han hecho que la gente se acerque para ver qué se hace dentro de este lugar tan polivalente. Sobresalen géneros de narrativa y ensayo, libros como Tierra de mujeres, de María Sánchez, sobre la realidad femenina en el campo y en el mundo rural; Tres maneras de inducir un coma, de Alba Carballal, una sátira social y moral; La edad de la luz, un extraordinario debut literario de Whitney Scharer; Recuerdos del futuro, de Siri Hustvedt, centrado en dos mujeres, una ciudad y un misterio, y El diccionario del franquismo, de Manuel Vázquez Montalbán.

«Todo lo que sale en los medios de comunicación nos influye de manera positiva», señala el dueño de la Librería Luque en relación a los best-seller, recomendados por las editoriales, pero no por los libreros. «Yo recomiendo libros, no libros hechos para una cierta temporada, que es diferente», explica Osuna. En La Casa del Libro Córdoba, el más recomendado es La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joël Dicker, y en La República de las Letras Ana Rivas explica que «se venden obras que yo recomiendo, no solo best-seller». Las librerías de Córdoba han agotado todas las fórmulas para potenciar la lectura y, aunque el libro electrónico araña al de papel, «lo importante es que la gente no lee», concluye Rivas.

RÁNKING

LOS LIBROS MÁS VENDIDOS

‘Cómo hacer que te pasen cosas buenas’, Marián Rojas

Una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación didáctica, acerca de procurarnos una existencia plena y feliz.

‘Una historia de España’, Arturo Pérez-Reverte

Narra los principales acontecimientos ocurridos desde los orígenes de nuestra historia hasta el final de la Transición.

‘Reina Roja’, Juan Gómez Jurado

Antonia Scott tiene una extraordinaria inteligencia. Ha salvado decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo.

‘El poder de confiar en ti’, Curro Cañete

Invita a convertirse en tu propio ‘coach’ y a ser tu propio guía para que aprender a sentirse bien y a hacer realidad los deseos y aspiraciones.

‘Todo lo que sucedió con Miranda Huff’, Javier Castillo

Una pareja decide pasar un fin de semana en una cabaña en el bosque, pero cuando Ryan Huff llega, su mujer, Miranda, ha desaparecido.

‘Largo pétalo de mar’, Isabel Allende

Los personajes descubrirán que en una sola vida caben otras muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir, sino volver.

‘Los colores del incendio’, Pierre Lemaitre

En febrero de 1927, en la ciudad de París, Madeleine Péricourt deberá ponerse al frente del imperio financiero que ha heredado de su padre.

‘Los asquerosos’, Santiago Lorenzo

Manuel acuchilla a un policía que quería pegarle. Huye y se esconde en una aldea abandonada e intenta sobrevivir.