María José Ruiz: "Las mujeres al frente de la cultura deben promover el arte femenino"

Aunque profesionalmente nunca se ha sentido discriminada, la pintora cordobesa María José Ruiz reconoce que, tanto en el mundo del arte como en el resto de ámbitos laborales, la mujer tiene muchos peldaños que subir para estar a la altura del hombre, por lo que a la lucha feminista aún le que quedan muchas batallas. «Las mujeres al frente de la Cultura deben promover el arte femenino», dice esta artista, que atesora un rico currículum que le ha dado un amplio reconocimiento y proyección, tanto a nivel nacional como internacional. En su compromiso con el feminismo, Ruiz se adentró en la violencia de género con la serie Blanco roto, y algunas de esas piezas ahora se pueden ver en la sala Vimcorsa dentro de la exposición Islas al mediodía, que reúne la obra de diez artistas contemporáneos cordobeses, de los que ella es la única representación femenina.

-Hoy celebramos el Día de la Mujer. ¿En qué momento considera que se encuentra su visibilidad dentro del mundo del arte?

-Históricamente, el papel que ha tenido la mujer en el mundo del arte ha sido mucho menos visible que el de los artistas masculinos. Ha habido épocas que las disciplinas artísticas han estado vetadas a las mujeres. Aunque, afortunadamente, ya no es así, los coleccionistas adquieren menos obras de mujeres que de hombres, los museos también exponen menos obras firmadas por mujeres y en las facultades de Bellas Artes apenas hay referentes femeninos.

-¿Se ha sentido desplazada alguna vez? ¿Ha tenido que saltar muchos obstáculos?

-No. Jamás he sentido la más mínima discriminación hacia mi obra. He expuesto en todas partes con la misma visibilidad que los hombres.

-Según las estadísticas, en lo que todavía hay una gran brecha es en la cotización del arte femenino frente al masculino.

-Así es. Me parece una auténtica barbaridad y es un gran misterio para mí. Eso es algo que tiene que cambiar y creo que las mujeres que están al frente en el mundo de la cultura deberían promover el arte femenino, que no lo dejen de lado, que le den visibilidad y lo adquieran.

-Pertenece a un colectivo artístico, Córdoba Contemporánea, en el que usted es la única mujer. ¿Por qué?

-Nos hemos reunido por amistad y por una afinidad, más que estética, ética. Al principio, fuimos cinco y decidimos ampliar un poco el grupo de forma natural, con más amigos. Nuestra intención es que se unan más artistas, nos haría mucha ilusión, y, por supuesto, más mujeres. Mover un colectivo es muy complicado, aunque, insisto, no es algo cerrado.

--En ‘Islas al mediodía’ expone algunas piezas que denuncian la violencia de género. ¿Qué puede hacer el arte en la lucha contra esta lacra?

-Creo que mucho, yo estoy convencida de ello. El arte siempre puede hacer mucho a todos los niveles. Plantearte hacer una obra de maltrato físico o psicológico, desde un punto de vista estético, es muy complicado. Ante esto, yo echo mano de Mozart, que decía que en el arte, incluso las pasiones más violentas, hay que representarlas con mesura. Un leve toque, la postura, el vestido arrugado, el ramo seco (la pintora se refiere a su obra ¿Por qué?) son detalles más sutiles gracias a los que cuentas una historia de un modo más estético. Pero yo creo que el mensaje llega, que es lo importante, porque si no fuera así, nuestro trabajo sería inútil.

-¿Ve el final de la lucha feminista o cree que aún le queda?

-Le queda mucho. Mientras haya una mujer en este planeta víctima de violencia de género en cualquier manifestación la lucha debe continuar. Y nosotras vivimos en la parte del mundo donde la mujer está mejor, pese a la violencia que conocemos cada día. La situación de la mujer es muy dura si lo vemos desde el punto de vista global.

-Otro de los cuadros que muestra en ‘Islas al mediodía’ es el de Palomo Spain y su pareja. ¿Vamos superando prejuicios?

-Sí. En la exposición, que ya ha superado las 12.000 visitas, de todas las personas con las que he podido hablar, nadie ha mostrado la más mínima objeción o extrañeza hacia el cuadro. Al contrario, lo han mirado con todo el respeto y admiración. Me ha gustado mucho la forma de reaccionar del público, aunque en los tiempos que estamos no podía ser de otra manera. De hecho, vino a ver la exposición un cónsul ruso al que le interesó mucho el cuadro y poder mostrarlo en su país porque allí la homosexualidad está muy mal vista.

-Después de tres años, Córdoba no ha estado presente en ARCO este año. ¿Cree que es un retroceso?

-No sé si es un retroceso, pero sería interesante que los artistas cordobeses pudieran seguir llegando a ARCO. Creo que desde las instituciones se deberían abrir los ojos, ver lo que hay y llevar de todo un poco.

-En sus cuadros hay mucho concepto, mucha filosofía, mucha literatura… ¿Por qué escogió el realismo para expresarse?

-Yo he investigado otras formas estéticas, desde la abstracción al expresionismo pasando por el nihilista, pero el realismo tiene un poder muy fuerte porque el mensaje puede llegar a mucha gente. Estamos en la era de la imagen. El realismo es un lenguaje que funciona muy bien, puedes transmitir lo que quieras.

-¿Qué le induce a pintar algo?

-Cualquier cosa que me inspire. Hubo una época en la que me inspiraba mucho ir a recitales de poesía.

-¿Tiene un método de trabajo o es anárquica?

-Soy bastante anárquica, pero mi método de trabajo consiste en pintar con luz del sol. Soy como los jornaleros, trabajo de sol a sol. No soy capaz de pintar con luz artificial.

-'Islas al mediodía’ ha resultado todo un éxito. ¿Dónde cree que radica?

-Creo que hemos conseguido que una sala de exposiciones sea un lugar de encuentro, como si se hubiera democratizado, y ese ha sido el éxito. También se ha demostrado que el arte está a la altura de todos, que es algo natural al ser humano. Creo que esta muestra ha aportado algo que, a lo mejor, el público no encontraba. Se está presentando la obra de diez artistas que han trabajado mucho y están casi llegando a la madurez de sus carreras y le ha llegado al público.