José M. Sánchez Vázquez: «La novela negra es el género que está más apegado a la realidad»

El próximo 10 de septiembre verá la luz en las librerías Pecados veniales , la segunda novela de José M. Sánchez Vázquez y su segunda incursión en el género negro. Su primera obra, Jazz Café , logró hacerse con el IX Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona. Este escritor y profesor de Filosofía en un instituto de Córdoba vuelve a adentrarse en las entrañas de la ciudad, con uno de los personajes imprescindibles en la novela, y en la investigación del detective Epicuro Salvatierra.

La novela comienza hablando de burdeles, empresarios corruptos, recalificación de terrenos, crisis de la construcción... ¿Está seguro de que se trata de una novela de ficción?

Tengo un amigo que vive en Sevilla y está muy al tanto de la prensa por el trabajo que tiene, porque hace dossieres de prensa, y me pregunta: «Igual que cuando oigo El Quijote me sale la voz de Fernán Gómez, ¿por qué cuando veo a este personaje de tu novela me sale la voz de un personaje real de tu ciudad que conocemos todos?» Pero hay mucho más. Esta primera parte de la novela echa la mirada hacia atrás, a aquel momento en que éramos ricos y descubrimos la cocaína y la fiesta, a la época de las Olimpiadas, de la Expo 92. Pero más adelante sigue y hay una trama de asuntos graves para mí que afectan a muchas personas desgraciadas y que son muy actuales. El tempo de la novela se alarga mucho, desde aquellos momentos de gloria efímera y espumosa hasta nuestros días.

Córdoba era uno de los protagonistas de ‘Jazz Café’ y aquí vuelve a tener presencia.

Es que ahí reconozco la deuda con todos los grandes del género negro. Ciudades como San Francisco están vinculadas a determinados detectives, o la novela enigma de Sherlock Holmes a Gran Bretaña y a Londres. Están en su ciudad, que no solo es el marco en el que se mueven, es como el coro en la tragedia griega, eso que está mandando un mensaje oscuro pero que hay que atender porque te informa de que hay problemas. Y para que el héroe llegue a algo bueno tiene que estar pendiente de la ciudad y descubrir cuál es el problema y cuáles las posibilidades de solucionarlo. Por eso la ciudad es absolutamente necesaria. Además, es que no me imagino una novela negra sin ciudad, necesitas tu asfalto, tus bares, tu estanco y tus criminales con zapatillas de deporte.

En este sentido, es una novela negra que sigue los cánones clásicos del género.

Es que eso me lo exijo a mí mismo. Si tomo la decisión de escribir una novela de género, este u otro, las características básicas tienen que estar porque si no, no se llama novela negra. Le puedes dar un toque de actualización, una perspectiva distinta, aportar cierta modernidad si es importante, no por la modernidad en sí, pero siempre tienen que estar los cánones y tiene que haber un método de investigación, un método científico. Tienes que recoger datos, establecer hipótesis... Luego están los malos, que no siempre son malos porque la novela negra, entre otras cosas, además de asumir la sociedad como protagonista, ofrece también la posibilidad de asumir que los criminales también tienen una vida y aunque sus crímenes son un delito por el que deben ser sancionados, a lo mejor los personajes se entienden un poco más si entramos en sus vidas, en sus barrios, si vemos cómo viven.

¿Por qué todo el mundo tiene su parte buena y su parte oscura?

Claro, faltaría más que fuésemos absolutamente radicales, como parece que ahora está de moda en algunos ámbitos políticos: «Nosotros somos el bien y los demás son la escoria que hay que extirpar».

Ha mencionado la importancia de la documentación en la novela negra. ¿Lo ha hecho con casos reales?

Yo tengo una obsesión en el caso de la novela negra y es una exigencia del género, la de no meter la pata. Tiene que ser muy verosímil, por eso, por ejemplo, la asesora de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo me ha pasado informes de trata de mujeres en España. Mientras que Carla Fibla, periodista y un bicho de investigación del mundo árabe que conoce perfectamente asuntos como la trata y la esclavitud, me pasó una documentación brutal sobre este asunto. La novela negra es el género que más documentación exige porque es el que está más apegado a la realidad.

Usted juega con ventaja, es profesor de Filosofía.

Es cierto que por ser profesor de Filosofía conozco el método científico, que es el que hay que aplicar. Al hacerlo literario puedes alterar el orden de los pasos del método, de tal manera que cueste más trabajo entenderlo. También hay una cosa que a veces me cansa y es que cuando escribo novela negra me enfada más estar pensando en los lectores que en mí. Pero tienes que hacerlo porque si no piensas: «Por aquí me van a pillar, ya he dado una pista que no debería. Tengo que reescribir». Sin embargo, cuando escribes literatura sin más, y en mi caso siempre es prosa, te permites juegos de lenguaje, muchos más dobles sentidos. A veces es inevitable acudir a la escritura lineal y a veces tienes que parar para ponérselo claro al lector. Y hay trampas que pueden verse hasta en las versiones cinematográficas. Cuando hay mucho lío, el detective pasa por su despacho, donde están su secretaria y su amiga, y las pone al día.

En su caso el detective es más de bares.

Sí, tienen un bar, el Jazz Café, y allí está siempre el trío, José Luis El Rubio , el detective y la amiga abogada y amante del detective. Es donde se refresca la historia para que el lector sepa por dónde va.

Ya ha terminado esta novela. ¿En qué anda liado ahora?

Hace tiempo que quería darle un repasito a un ámbito que conozco bien, que es un instituto de educación Secundaria. Es una novela que en principio quiero que se llame Enseñanza Secundaria , un título que insinúa muchas cosas y que empieza a cobrar sentido porque aparecen padres y madres de alumnos, alumnos, y la cosa se va complicando. Es una novela sin más, sin intención de ser novela negra. Otra cosa es que si aparece un muerto o un camello de cocaína, pues aparecen. Estoy muy ilusionado.

¿Le ha cundido en el confinamiento?

No he escrito nada, no he podido. He tenido muchas cosas en la cabeza, así que decidí leer y no perder el tiempo.